韓人口老化吸近百萬外勞 多中國東南亞人

韓國《最低工資法》適用於外勞，薪酬可以是日本的兩、三倍，成了不少東南亞等地人工作的首選地。日本三菱日聯曾做調查，指出2022年韓國製造業、建築業、農畜產業的外勞平均月薪是27.1萬日圓（約1.3萬港元），高於日本平均的21.2萬日圓（約1萬港元）。《韓國經濟》5月一則報道，一名20歲柬埔寨人告訴記者，其兄在日本農場打工賺700美元一月，但叔叔在韓國農場的月薪達1500美元。

薪酬吸引 尼泊爾籍外勞最多

韓國統計廳數據，2023年15歲以上的外籍就業人口達92.3萬人。韓國僱用勞動部迄今年3月的資料顯示，持低技術工種所需（包括製造業、建築、漁農業和服務等）E-9簽證的外勞逾26萬餘人，八成低技術外勞從事製造業，農畜和漁業各佔11.7%、4.6%。當中最多是尼泊爾籍，其後依次是柬埔寨、越南、印尼和緬甸。

中國人是韓國人口最多的外國人，法務部去年數據為逾94萬人，但E-9簽證外勞僅排第15。

不過，不計簽證逾期滯留者，一些非持工作簽證但有合法居留、合法工作的外國人，並未在勞工部的外勞數據上反映。例如今次華城工廠火災，《朝鮮日報》報道中國死者起碼有13人分別持「海外同胞」簽證、「結婚移民」簽證。

鑑於韓國低生育率，政府檢討人手流失最嚴重行業對外勞的需求，例如容許食肆和酒店服務業聘用4500餘名外勞。6月19日政府提出毋須按最低工資聘用外籍家傭，以及招請留學生、外勞配偶的方案，引起歧視外勞，不符合國際勞工法例標準爭議。

明報記者