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韓鋰電池廠大火22死 最少18華人 消防：大多散工不熟環境 不排除逃錯方向枉死

【明報專訊】韓國京畿道華城市一間鋰電池工廠周一（24日）早上發生大火，由於廠房內儲存有大量鋰電池，火勢一發不可收拾，並發生多次爆炸阻礙救援。大火導致多人被困，消防人員撲救近5個小時後進入火場，發現逾20具遺體，其後初步確定有22人死亡，1人失蹤，死者包括最少18名中國人。昨日初步未知肇事原因；消防官員表示，死者大多是不熟悉工廠環境的散工，不排除逃生時走錯方向和遇到障礙而造成嚴重死傷。環境部則關注及防範火災可能造成的有害物質污染問題。

15秒失控 連環爆冒濃煙

事發韓國電池產商Aricell廠房位於首爾以南約45公里，屬於3層高鋼筋水泥建築，面積約2.5萬平方呎，肇事時1樓有15名工人，2樓有52人。昨晨10時31分起火，僅15秒間便發生連串猛烈爆炸和火勢迅速蔓延，濃煙冲天。消防當局在火警發生約20分鐘後，將火警升為第二高的「二級緊急響應」，共派調201名消防員及72台設備滅火，直至下午3時10分控制火勢。

火災廠房頂層部分塌陷。起初獲救者中，一人送院途中心臟病發死亡，另外8人受傷，兩人重傷。消防員在進入火場後發現21具嚴重燒焦屍體，包括18名中國人，1名來自老撾，國籍不名失蹤者1人。《朝鮮日報》報道，確認的屍首中起碼有15人為女性；中國女性佔14人，年齡在25歲或以下，大部分不是持工作簽證（見另稿）。中國《環球時報》昨晚報道指韓方向中方通報，有19名中國公民遇難。

韓媒：大部分非持工作簽證

消防官員懷疑大火涉及其中一組電池組，「我們收到目擊者的報告，指其中一組電池組發生大火」。當時工廠內有最少3.5萬枚鋰電池，由於電池一枚一枚爆炸起火，令火勢迅速蔓延，加上火苗產生大量有毒的氫氟酸氣體，令消防員無法進入火場。製造電池的鋰在遇上高溫時會快速產生化學反應，一旦起火就無法輕易撲滅。

至於死傷者之多，消防官員在簡報會上表示相信是因為遇事者都是臨時工，在使用滅火器撲救失敗後過於慌亂又不熟悉現場環境，不是往外逃生反而朝向沒有逃生出口的工場內逃避所致。由於尚有失蹤者，消防員入夜後仍在火場搜索。

總統尹錫悅關注 動員搜救

總統尹錫悅等韓國高官昨先後到過火警現場視察。尹錫悅下令動用一切可用的人力及設備，盡力搜救失蹤者，並矢言研究防止災難對策。中國駐韓國大使邢海明晚上也有到火災現場，表示將協助中國籍遺屬。

Aricell於2020年成立，其鋰電池主要供應給感應器和無線電通訊設備。Aricell並非上市公司，但擁有其控股權的手機零件生產商S-Connect在韓國創業板上市，其股價周一收市急跌22.51%。根據S-Connect官網，Aricell的鋰電池用於醫療裝置、家電裝置、定位裝置，甚至軍用裝置。京畿道消防災難本部表示，4月該廠的消防設施檢查顯示「良好」，近3年也無異常。

（韓聯社/中央日報/韓國先驅報/韓民族報/KBS/朝鮮日報）

相關字詞﹕工廠意外 外勞 大火 火警 鋰電池 韓國

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