美修車廠裝冒牌氣袋 車禍爆炸割頸奪命

22歲兩孩之母比亞西去年6月駕駛一輛二手雪佛蘭Chevy Malibu車時撞向前車再撞柱，氣袋彈出，比亞西傷重身亡。比亞西的家屬今年5月興訟，控告前車主、二手車行、汽車修理廠等，稱比亞西從一家二手車行購買該車時，不知道車子安裝了冒牌氣袋。根據訴訟文件，冒牌氣袋像手榴彈一樣爆炸，並向車輛噴射尖銳的金屬和塑料，割破比亞西頸項。

涉華企零件 車廠組織指非單一事件

訴訟文件顯示，比亞西的車曾涉2022年一宗車禍，佛羅里達州一家修理店之後為該車更換了冒牌氣袋，當中含有來自中國吉林省德天諾安全科技有限公司的零件。雪佛蘭母公司通用汽車證實吉林省德天諾不是其認可氣袋備用件供應商。吉林省德天諾的所有人表示，該公司無美國客戶，也沒參與汽車維修。

這宗個案並非單一事件。根據北美車廠組織汽車反偽造委員會數據，美國過去一年最少發生了5宗冒牌氣袋導致的喪生或重傷個案。

安全氣袋的充氣裝置含有危險化學物質，安裝不正確可能會像小型炸彈一樣引爆。美國政府官員和汽車業人士稱，犯罪分子個別訂購盜版氣袋零件以避檢測，然後在美國組裝銷售。法庭紀錄顯示，一些冒牌氣袋每個售100到350美元（約780至2730港元）。正貨每個可能要逾1000美元（逾7800港元）。

這些氣袋中許多由舊和冒牌零件製成，並在eBay上標為全新。

（華爾街日報）