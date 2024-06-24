所羅門總理訪澳洲 商議保安伙伴關係

任內首外訪 料拓勞動力基建合作

這次澳洲行程，是馬內萊5月上任後的首次外訪。據澳洲總理府上周五聲明，兩國總理將在澳洲首都坎培拉國會大廈會談，討論通過安全伙伴、經濟發展、勞動力流動途徑、基建合作，進一步鞏固雙邊關係的機會。

馬內萊還會前往昆士蘭省布里斯本，了解「澳洲太平洋地區勞動力流動計劃」（Pacific Australia Labour Mobility；容許合資格澳洲商家僱用太平洋島國勞工的計劃）對所羅門群島和澳洲的經濟裨益，以及商討人道與警務合作。

阿爾巴尼斯表示「極之重視作為所羅門群島首選伙伴的地位」，將以對等模式與之合作，研究如何深化伙伴關係至邁入新合作時代。

與華簽安全協議 美澳拉攏對象

所羅門群島是中美澳拉攏對象。澳洲外長黃英賢本月6日訪問所羅門群島時稱，希望與所羅門群島及區內「大膽」自決的國家建立更深入關係。前一天，中國政府太平洋島國事務特使錢波也在所羅門群島拜會過總理馬內萊。澳洲副總理暨國防部長馬爾斯則於5月下旬訪問所羅門群島，承諾提供醫療保健和邊境管制支援。

該島國2022年因與中國簽署了秘密安全協議，一直沒有披露文件內容。儘管中國和所羅門群島都表示協議「沒有針對第三方」，但澳洲和美國懷疑中國以所羅門群島為跳板，使其軍事影響力向太平洋伸展。

所羅門總理雖已由索加瓦雷換了外長出身的馬內萊，但親華立場沒明顯變化。馬內萊5月表示其執政首務是國內經濟增長及建設經濟特區。他表明視澳洲為所羅門群島的「首選合作伙伴」，但仍會維持與中國的緊密聯繫。《所羅門群島商業雜誌》（SBM）上周五報道，他預定7月初訪問中國福建、北京、山東，然後轉往日本東京，出席7月16至18日的太平洋島國峰會。

（法新社/SBM）