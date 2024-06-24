非法朝聖團熱死人 埃及16旅社釘牌

埃及上周四（20日）針對埃及人到氣溫達51℃的麥加朝聖死亡事故，成立了由總理馬德布利（Mostafa Madbouly）領導的危機小組調查。該小組確認有31人死於慢性疾病，其中大多數僅持個人旅行簽證而非朝聖簽證（hajj visas）。

鑑於沒有朝聖簽證不能前往麥加，涉事16間旅行社遂安排朝聖者徒步穿越沙漠躲避被捕和驅逐。此外，涉事旅行社沒給予朝聖者「合宜住宿」，使朝聖者「因高溫而疲憊不堪」。

為避驅逐 安排徒步穿沙漠

上周六的內閣聲明道：「總理下令吊銷這些公司的牌照，將相關經理移交檢察官，處以罰款，賠償給他們累死的朝聖者的遺屬。」

沙特阿拉伯限持朝聖簽證者前往麥加，參與迄上周三結束的一年一度朝聖，並向持證者提供醫療和冷氣空間等服務。朝聖簽證以配額形式分予伊斯蘭國家，再通過抽籤發給申請者。惟穆斯林畢生至少要朝聖一次，沙特今年雖批出160萬海外名額，但向隅者不在少數。埃及不少穆斯林遂參加安排個人旅行簽證的麥加朝聖遊。

法新社上周五引述官方統計，今年在麥加有超過1126人因朝聖死亡，逾五成來自埃及。有沙特外交官較早前告訴法新社，埃及死者佔658人，當中630人屬「無登記朝聖者」。

（路透社/法新社）