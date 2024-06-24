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保守黨「押注大選日」醜聞擴大 多1人受查

【明報專訊】英國保守黨員押注大選日期醜聞持續發酵。《星期日泰晤士報》報道，再多一名保守黨員涉嫌在首相辛偉誠宣布7月4日國會大選前押注選舉日期，現遭調查。現任房屋大臣高文浩（Michael Gove）將今次醜聞的殺傷力與「派對門」相提並論。

《星期日泰晤士報》報道，最新涉事者是保守黨數據總監梅森（Nick Mason）。梅森本人並未立即置評，其發言人表示，梅森否認有任何不當行為。報道稱梅森已請假。

高文浩：殺傷力如「派對門」

博彩委員會此前已針對押注大選日期事件，調查保守黨的兩名候選人和一名競選總監。如今又有一名黨員可能涉案。醜聞不斷擴大下，恐重挫辛偉誠扭轉選情劣勢的努力，讓保守黨更難追上民調遙遙領先的在野工黨。

辛偉誠上周四表示，對有保守黨員被指押注選舉日期感到「極其憤怒」，說這是「非常嚴重的問題」。

任國會議員14年、已表明不會競逐連任的高文浩，上周六接受《泰晤士報》訪問時談及保守黨員押注大選日期事件，「看起來像是他們有一套規則，我們有另一套規則……這可能是最具破壞力的事情」。他補充說：「這在爆出派對門時有害，現在也是有害。」新冠疫情期間英國政府「封城」抗疫，唐寧街卻被揭無視限聚令舉行派對，引發眾憤，時任首相約翰遜2022年被迫下台。

（路透社/法新社）

相關字詞﹕派對門 高文浩（Michael Gove） 保守黨 2024英國國會大選

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