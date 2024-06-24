以炸加沙損ICRC辦公室 巴人帳篷區最少22死

以軍：打擊軍事基建 不排除有誤炸

加沙衛生部昨表示，此前24小時內有最少47名巴人死於戰火，令以哈戰爭以來最少37,598名巴人身亡。ICRC表示，「大口徑飛行物」上周五晚擊中組織位於拉法市郊馬瓦西營帳區的辦公室附近的營帳區，致22死45傷，傷者獲送附近醫院救治，並指事發時營帳區收容有數百名離散的巴勒斯坦民眾；ICRC辦公室受損。ICRC加沙主管朔姆堡（William Schomburg）上周六向記者形容「到處堆積屍體，血跡斑斑，傷者蜂擁求助」。ICRC上周五又在社交平台X表示，組織位於加沙的設施近日亦曾受流彈波及，組織譴責這些事件危及人道救援人員及平民性命。

加沙衛生部稱上周五事件造成25死50傷，並指控是以軍所為。以軍前天聲明稱，初步調查顯示沒針對ICRC設施發動直接攻擊，正進一步調查事件，將向國際伙伴交代調查結果。《以色列時報》報道，以軍不排除有轟炸行動錯誤擊中上述範圍。

以色列防長加倫特昨出發前往華盛頓，跟美國商討以哈戰爭次階段進程，以及以軍跟黎巴嫩真主黨在兩國邊境衝突升級。

（路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）