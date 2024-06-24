關塔那摩前拘留者：以虐囚如美軍

【明報專訊】卡塔爾半島電視台上周六（22日）引述人權組織及巴人前被拘者，指控以色列正跟從古巴關塔那摩灣美軍拘留中心的虐囚模式對待巴勒斯坦被拘者，包括放狗咬人及下令巴人被拘者作出背叛宗教的行為。
放狗咬 强迫違宗教行為
歐洲地中海人權觀察組織（Euro-Med Monitor）表示，據所蒐集的巴人前被拘者證辭，可總結以軍恆常並廣泛犯下以下罪行：任意拘捕、強迫失蹤、任意殺戮、虐打、非人道對待、性暴力、禁止公平審訊，禁止囚犯獲取食物和醫療照顧等。以色列《國土報》今年4月曾詳盡報道巴人被拘者被虐情况，包括受到看守犬攻擊，被迫脫光衣服，親吻以色列國旗，以及詛咒伊斯蘭教先知穆罕默德等。
英籍巴基斯坦人貝格（Moazzam Begg）曾因被懷疑是塔利班戰士，未經審訊而被拘於古巴關塔那摩灣美軍拘留中心3年。他稱以軍和美軍以同樣方式虐囚，包括下令囚犯裸體，以及強迫他們違背宗教和種族信念等。他亦稱曾目擊美軍殺害囚犯。
同樣未經審訊被拘關塔那摩灣設施16年之久的阿富汗男子哈龍（Asadullah Haroon）亦表示，自己被囚初期曾被強迫站立和毆打，亦曾見過其他被拘留者遭狗咬。他稱美軍和以軍虐囚的方式「如出一轍」，認為以軍或正以「美國人發明的方式」對待巴人囚犯。哈龍控告美國非法拘禁，並於2021年勝訴。