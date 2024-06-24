關塔那摩前拘留者：以虐囚如美軍

放狗咬 强迫違宗教行為

歐洲地中海人權觀察組織（Euro-Med Monitor）表示，據所蒐集的巴人前被拘者證辭，可總結以軍恆常並廣泛犯下以下罪行：任意拘捕、強迫失蹤、任意殺戮、虐打、非人道對待、性暴力、禁止公平審訊，禁止囚犯獲取食物和醫療照顧等。以色列《國土報》今年4月曾詳盡報道巴人被拘者被虐情况，包括受到看守犬攻擊，被迫脫光衣服，親吻以色列國旗，以及詛咒伊斯蘭教先知穆罕默德等。

英籍巴基斯坦人貝格（Moazzam Begg）曾因被懷疑是塔利班戰士，未經審訊而被拘於古巴關塔那摩灣美軍拘留中心3年。他稱以軍和美軍以同樣方式虐囚，包括下令囚犯裸體，以及強迫他們違背宗教和種族信念等。他亦稱曾目擊美軍殺害囚犯。

同樣未經審訊被拘關塔那摩灣設施16年之久的阿富汗男子哈龍（Asadullah Haroon）亦表示，自己被囚初期曾被強迫站立和毆打，亦曾見過其他被拘留者遭狗咬。他稱美軍和以軍虐囚的方式「如出一轍」，認為以軍或正以「美國人發明的方式」對待巴人囚犯。哈龍控告美國非法拘禁，並於2021年勝訴。

（半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）