巴人綁引擎蓋 以軍捲「人盾」爭議 軍方指西岸拘槍手疑犯 士兵行為不符守則

路透社報道，遭以軍強擄綁車頭的巴人男子名叫阿茲米（Mujahed Azmi），是杰寧居民。家人稱阿茲米在以軍搜捕行動中受傷，向以軍請求救護車，但遭押解綁在軍用吉普車的車頭蓋上然後駛走，片段顯示以軍吉普車在街頭駛經兩輛救護車。

途經救護車求交出傷者遭拒

半島電視台引述巴勒斯坦救護車司機穆斯塔法表示，看見受傷男子一條手臂被綁在車頭擋風玻璃上，另一隻手掩蓋腹部。他們請求以軍把男子交給他們，但以軍拒絕，逕自駕車駛過。

以軍上周六聲明表示，部隊在近杰寧市附近展開搜捕被通緝巴人行動，其間跟槍手駁火，稱網上片段中的男子懷疑是巴人槍手，其身受槍傷被捕，被帶離戰區後遭強行綁在吉普軍車的車頭蓋上，其後該男子獲釋和交予巴勒斯坦紅新月會。醫院人員向半島電視台表示，阿茲米獲送往一間醫院的手術室。以軍亦承認影片中士兵的行為不符軍隊守則和外界期望，承諾將調查處理事件。

聯國官員斥以「重新演繹國際法」

聯合國巴勒斯坦領土人權狀况特別報告員阿爾巴內塞（Francesca Albanese）前天在社交平台X形容事件是以軍「在行動中利用人盾」，批評以色列「重新演繹國際法的行為」讓人「目瞪口呆」。全美最大的穆斯林權益組織「美國—伊斯蘭關係委員會」（CAIR）亦譴責事件。美國國防大學近東南亞戰略研究中心副教授德斯羅切斯（David Des Roches）認為，以軍倘不適當懲處片中違反紀律的行為，恐將惹來其他士兵仿效，因此他期望以軍祭出具阻嚇力的處分。

這並非以軍首次被指利用巴人作人盾，去年5月多個巴人權益組織指控以軍在行動中利用最少5名巴人兒童作人盾，包括一次針對西岸城鎮杰里科的突襲行動。巴勒斯坦保護兒童國際組織（DCIP）表示，以軍在上月6日搜捕西岸北部圖勒卡爾姆（Tulkarm）期間，利用3名12至14歲巴人兒童和少年當成人盾，走在他們前面幫手敲門，並在其中兩人頭上開槍威嚇示警，並用棍棒毆打他們。

據聯合國統計，去年10月7日以哈戰爭爆發至今，戰事雖主要集中在加沙，但最少有480名西岸巴人死於衝突事件，包括武裝分子和平民；同時有10名以色列人被殺，其中6人是安全部隊人員。

（路透社/半島電視台/以色列時報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）