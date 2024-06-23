星擬限孩童電子屏幕時間 使用過長損身心健康 數月內公布細節

衛生部長王乙康（Ong Ye Kung）和社會及家庭發展部長兼衛生部第二部長馬善高（Masagos Zulkifli）上周五（21日）晚上，分別在facebook發表同一帖文，指兩個部門在過去幾個月一直在討論孩童使用電子產品的課題，並一致認為應採取更果斷、更有效的措施，來塑造孩童使用電子產品的習慣。帖子寫道：「我們可以讓建議更清晰、明確……我們須在學前教育階段將建議付諸實踐……」

官員提指導原則 18個月以下不宜用

兩人雖然未有透露將採取什麼行動，但都提及衛生部在去年3月發布的屏幕使用指導原則。該指導原則針對初生至12歲孩童的屏幕使用方針，包括不鼓勵18個月及以下的嬰孩使用電子產品，年齡介乎1歲半至3歲的幼童，每日使用時間不應超過1小時，而且應避免在用餐時間和睡前1小時使用屏幕；至於孩子在小學階段，即7至12歲時，家長應和孩子共同制定使用屏幕時間表，在上學和其他日常活動之間取得平衡。家長需注意讓孩子免受網上有害信息影響。

美國醫療總監穆爾蒂（Vivek Murthy）上月25日發表報告，警告有愈來愈多證據表明，使用社交平台可能會對兒童和青少年的精神健康造成嚴重傷害，他呼籲科技公司執行最低年齡限制，還敦促政府為科技平台制定適合不同年齡層的健康和安全標準。王乙康和馬善高的帖子亦有提到這份報告，指部分評論者雖不同意有關假設，但穆爾蒂認為在緊急情况下大家不應再花時間等候得出結論，現在就需行動。

美醫療總監籲科企設最低使用年齡

新加坡總理兼財政部長黃循財上月初亦指出，許多國家都面對兒童和青少年過早或過度使用數碼產品和社交平台的趨勢。他當時指新加坡將繼續展開研究了解當中風險，探討如何為兒童加強防範措施，以更好地保障年輕一代的心理健康。

（聯合早報/海峽時報）