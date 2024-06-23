法拉奇稱仰慕普京：俄因北約挑釁侵烏

被轟為正當化侵烏背書

法拉奇（Nigel Farage）被節目主持質問他於前年2月俄軍侵烏爆發後，在社交平台稱事件是「歐盟和北約擴張的後果」，法拉奇回應稱他一直主張北約和歐盟自1990年代起「一直東擴」，給予普京藉口稱西方針對俄羅斯，並說服俄羅斯民眾參戰。他補充說在普京犯錯的同時，「是我們（西方）挑起了這場（俄烏）戰爭」。被問到他在2014年時曾稱普京是他最仰慕的世界領袖，法拉奇說：「我說過不喜歡他（普京）本人，但就其成功管治俄羅斯，作為政客仰慕他。」

保守黨籍的英國首相辛偉誠指法拉奇的言論「全然錯誤」，並正中普京下懷，威脅到英國及盟友的安全，內政大臣祈湛明批評法拉奇為普京「正當化侵烏的卑劣做法」背書。工黨影子防相希利稱法拉奇不適任英國任何政治職位，包括在國會內領導主要政黨。

（BBC）