意黑工斷臂 遭僱主棄街頭不治

31歲的辛格（Satnam Singh）在羅馬東南部的拉蒂納市附近一處蜜瓜溫室工作期間，遭保鮮膠包裝機器鈎住後，被連接機器的拖拉機扯斷右臂，下肢亦嚴重受傷。辛格其後被車往住所外遺棄，約兩小時後獲妻子發現求救送院，但最終兩天後死亡。

辛格3年前與妻子偷渡到意大利，為事發農業公司工作已兩年，雙方沒有簽署正式僱傭合約。公司老闆洛瓦托正受調查，他面臨被控殺人及疏忽救助遇險人士等罪名。洛瓦托的父親表示，他們已警告辛格不要走近保鮮膠包裝機，又形容這是「對方的大意釀成悲劇」。當地傳媒報道，洛瓦托在事發後驚惶失措，其家族律師表示他在事發一小時後，已經向警方自首。

總理梅洛尼上周四在內閣會議批評疑犯的行為不人道，強調必須嚴厲懲處這種「野蠻主義」，勞工部長卡爾代羅內亦呼籲當局以具阻嚇性的罰則應對職場剝削。全國最大的意大利勞工聯合會（CGIL）秘書處成員加布里埃利尼痛批，沒有居留許可的黑工有如「當代社會奴隸」，易受只追求利潤但罔顧勞工權益的僱主敲詐，承受不足以溫飽的工資、不安全和非人道工作環境，甚至肉體和精神暴力。

揭外勞簽證漏洞 聘黑工剝削嚴重

據2021年官方統計，意大利約11%勞工屬黑工，農業的黑工佔比更高達23%。梅洛尼本月初曾批評意大利的外勞簽證抽籤制度遭犯罪組織滲透利用，只有少數外勞有跟僱主簽約。意大利主要農業協會Confagricoltura指出，近年只有約三成獲批簽證的外勞抵意工作，導致人手持續緊張，有僱主因此聘請黑工取代。

（CNN/路透社/金融時報）