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長遠治水大計 短期難息抗議之聲

【明報專訊】塞納河整治與奧運賽事舉行一直是巴黎市政府的燙手山芋，也不斷引發熱議，相關爭議勢延伸到奧運後。法國總統馬克龍為證水質改善，今年2月承諾奧運開幕前某一天會落河一游。巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）原定6月23日到塞納河游泳，但上周三宣布押後至7月15日起一周的其中一天。有民間人士號召市民在市長原定下河游水的今天到塞納河大便，以抗議奧運開支過高，沒有關顧弱勢社群，奧運又將帶來安全和交通問題等弊端。

民間號召今到塞納河大便

為改善塞納河水質，巴黎市政府已定策持久修復河道水質，短期目標是使河魚種類由1970年的兩種回升至逾30種，以及沿河設3個公共泳點供市民、旅客安全暢泳。

巴黎市的復河大計從3方面着手。首先是改善廢水處理設施效能，其次是藉着現代化污水系統以更有系統模式分開處理雨水和廢水，最後是整頓渠務網絡，避免廢水被誤駁至雨水系統之類。

在塞納河上游興建容量達5萬立方米（20個奧運泳池儲水量）的地下儲水庫已於今年5月竣工，它將收集風暴雨水然後排入污水系統，減低污水系統因雨外泄風險。該市已着手上游約2.3萬處沒有接駁污水系統的屋宇工程，另已要求船屋需通過沿河特定設施銜接污水系統，不能再排污入河，否則罰款6000歐元（5萬港元）。

（獨立報/哥倫比亞廣播公司）

相關字詞﹕2024巴黎奧運 水污染 塞納河

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