長遠治水大計 短期難息抗議之聲

民間號召今到塞納河大便

為改善塞納河水質，巴黎市政府已定策持久修復河道水質，短期目標是使河魚種類由1970年的兩種回升至逾30種，以及沿河設3個公共泳點供市民、旅客安全暢泳。

巴黎市的復河大計從3方面着手。首先是改善廢水處理設施效能，其次是藉着現代化污水系統以更有系統模式分開處理雨水和廢水，最後是整頓渠務網絡，避免廢水被誤駁至雨水系統之類。

在塞納河上游興建容量達5萬立方米（20個奧運泳池儲水量）的地下儲水庫已於今年5月竣工，它將收集風暴雨水然後排入污水系統，減低污水系統因雨外泄風險。該市已着手上游約2.3萬處沒有接駁污水系統的屋宇工程，另已要求船屋需通過沿河特定設施銜接污水系統，不能再排污入河，否則罰款6000歐元（5萬港元）。

（獨立報/哥倫比亞廣播公司）