塞納河菌超標 巴奧泳賽添變

10年耗資117億 未除積弊

今年的法國巴黎奧運於7月26日至8月11日間舉行。籌辦當局計劃在流經巴黎市中心的塞納河上辦開幕禮，以及由7月30日開始舉行男子、女子、男女混合三項鐵人及馬拉松泳賽。法國巴黎市等當局期望的塞納河「良好水質」是大腸桿菌含量低於每100毫升500個菌落形成單位（CFU），以及通過河水雜物與渾濁度檢測。為此，自2015年耗資15億美元設法改善河水污染，例如限制污水未經處理就流進塞納河，更換巴黎市污水系統舊水管，加強廢水的管理、處理和過濾，可是迄今未有測試結果通過安全要求。

巴黎大區上周五發表於6月10日至6月16日之間，在塞納河沿河4個地點採樣的每周例行化驗分析報告。當中指出，兩類作為指標的糞便細菌含量在河道內4個地點的含量，幾乎每天高於建議水平；其中採於貝爾西（Bercy）的樣本有高達每100毫升逾5000個CFU的大腸桿菌、每100毫升逾400個CFU個腸球菌。

有採樣點超標5倍 歸咎大雨

這份水質報告把塞納河水質差，歸咎於下大雨、水流大、日照少等。巴黎盆地5月降雨不停歇，導致建於19世紀、總長2600公里的錯綜下水道接收不及。為防止下水道倒灌，雨水和廢水直接疏排進塞納河，也是導致塞納河污染不減的原因。

非牟利環保組織Surfrider在5月底的同類報告，指塞納河水中大腸桿菌和腸球菌的含菌量俱高於各體育聯盟和歐盟游泳標準。

世界三項鐵人聯合會採歐盟標準，法新社指按要求水中大腸桿菌須不超過每100毫升1000個CFU，方為安全。

法國家隊被迫取消實地訓練

去年夏天，塞納河骯髒的水質就導致世界公開水域游泳錦標賽取消，也嚴重影響三鐵的測試賽。挪威奧運三項鐵人金牌選手布魯門費爾特（Kristian Blummenfelt）去年8月受訪說：「我老是張着口游水，……那一點都不好笑。」

根據法國廣播電台報道，法國國家隊原本計劃於本月10日在塞納河實地訓練，以提前了解塞納河的水流，卻也因糟糕的水質而被迫取消。

巴黎大區首長紀堯姆（Marc Guillaume）說：「毫無疑問，水質樣本未達要求標準。」不過他對奧運泳賽按計劃舉行表示依然「有信心」。國際奧委會官員杜比（Christophe Dubi）本月早前也對塞納河舉行泳賽表示有信心。

另外，巴黎奧運會揭幕涉及近200艘艇的塞納河上巡遊，為奧運首次在主場館外舉行的開幕禮。塞納河因雨而水流湍急，水流量高於尋常夏季5倍，籌辦方上周五決定押後原定周一（24日）的河上開幕禮綵排。

（法新社/NBC）