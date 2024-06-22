麥加廉價朝覲團草菅人命 沒降溫設施 沒巴士接送不享醫療

到麥加朝聖是身體健全、經濟上負擔得起的穆斯林一生須完成一次的宗教義務。另一方面，年度朝覲亦是沙特的重要經濟收入來源。薩勒曼2015年繼任沙特國王後，啟動一項耗資210億美元（約1638億）項目，擴建麥加大清真寺，以容納多30萬朝拜者，翌年時任副王儲穆罕默德把將朝覲活動視為沙特到2030年或之前，實現經濟多元化計劃的關鍵部分。

沒官方登記 大批違規者被逐

朝覲者出發前要先向沙特當局登記，否則違規。沙特本月曾將大批沒登記的朝覲者驅離麥加，但仍有不少人參與上周五（14日）開始的朝覲。取得正式朝覲許可的過程繁複亦要花不少錢，對部分穆斯林是負擔，因此有沒登記者參與遠低於正常價格的朝覲團。然而在酷熱天氣下，沒登記的朝覲者無法使用供已登記朝覲者而設的冷氣開放空間，也不能乘搭往返聖地的巴士，並不能享用醫療服務，並要承擔其他風險。

埃及廉團逼朝覲者行12公里

有朝聖者說，在來往麥加的路上見到地上有屍體，也看到有人突然倒下並因筋疲力竭而死。埃及70歲婦人埃芬迪亞在是次朝覲途中喪生。她是數以千計未登記的朝覲者之一。其子賽義德接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，母親為這次朝覲變賣了珠寶。她持旅遊簽證到麥加。由於參加官方朝覲車隊費用高達6000美元（約4.68萬港元），埃芬迪亞最終參加了當地中間人組織的朝覲團，只收半價並宣稱可享五星級服務。

然而上周六（15日）朝覲者原定要到距離麥加約20公里的阿拉法特山參與祈禱等活動，但是巴士在距離阿拉法特山12公里外一處落客後便隨即駛走，埃芬迪亞要步行到目的地，最終她躺在街角的陰涼處喘息時死亡，後獲安排葬於麥加。賽義德憶述他每次致電母親時，母親都在用水澆頭消暑，最後一次聯絡時她顯得疲累。

賽義德稱其母「完全被遺棄」。埃及總理馬德布利稱會調查所有涉及安排未登記朝覲者到沙特的旅遊公司。

（法新社/BBC/CNN）