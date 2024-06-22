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《華郵》捲醜聞候任總編不上任

【明報專訊】《華盛頓郵報》日前報道該報候任總編輯、現職英國《每日電訊報》媒體集團副總編的溫尼特（Robert Winnett）過去採訪手法惹爭議後，《華爾街日報》周五（21日）援引《每日電訊報》總編輯埃文斯（Chris Evans）向員工發出的聲明指，溫尼特會留在《每日電訊報》，不會接任《華郵》總編輯。

留任《每日電訊報》

埃文斯在一份給員工的聲明中表示：「我很高興告訴大家，溫尼特決定留在我們這裏。正如大家所知，他才華橫溢，他們的損失就是我們的收穫。」溫尼特則拒絕置評。

《華爾街日報》報道指出，華盛頓郵報集團行政總裁劉易斯（William Lewis）亦向其員工證實消息，稱會再另覓總編輯人選。劉易斯在聲明中說：「很遺憾，我要告訴大家，溫尼特已經退出《華盛頓郵報》的總編輯職位。」他表示，溫尼特獲得他最大的尊重，讚溫尼特是非常有才華的編輯和記者。

《華郵》本月初宣布上任3年的總編輯布茲比（Sally Buzbee）離職，溫尼特會在今年11月美國總統大選結束後接任。不過，《紐約時報》和《華盛頓郵報》近日先後報道劉易斯和溫尼特在英國報章工作時的「黑歷史」，包括以欺騙手段收集報道材料。這種做法在英國常見，但為美國記者所不恥，因此溫尼特獲任命後，其作為新聞從業員的專業操守備受質疑。

（華爾街日報/路透社）

相關字詞﹕《每日電訊報》 溫尼特（Robert Winnett） 《華盛頓郵報》

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