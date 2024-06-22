《華郵》捲醜聞候任總編不上任

留任《每日電訊報》

埃文斯在一份給員工的聲明中表示：「我很高興告訴大家，溫尼特決定留在我們這裏。正如大家所知，他才華橫溢，他們的損失就是我們的收穫。」溫尼特則拒絕置評。

《華爾街日報》報道指出，華盛頓郵報集團行政總裁劉易斯（William Lewis）亦向其員工證實消息，稱會再另覓總編輯人選。劉易斯在聲明中說：「很遺憾，我要告訴大家，溫尼特已經退出《華盛頓郵報》的總編輯職位。」他表示，溫尼特獲得他最大的尊重，讚溫尼特是非常有才華的編輯和記者。

《華郵》本月初宣布上任3年的總編輯布茲比（Sally Buzbee）離職，溫尼特會在今年11月美國總統大選結束後接任。不過，《紐約時報》和《華盛頓郵報》近日先後報道劉易斯和溫尼特在英國報章工作時的「黑歷史」，包括以欺騙手段收集報道材料。這種做法在英國常見，但為美國記者所不恥，因此溫尼特獲任命後，其作為新聞從業員的專業操守備受質疑。

（華爾街日報/路透社）