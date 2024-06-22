美擬禁俄卡巴斯基防毒軟件

美國商務部長雷蒙多在與傳媒的視像簡報會中表示，莫斯科對卡巴斯基的影響力，被認定構成重大風險。雷蒙多表示，這項新規定加上另一項行動，將卡巴斯基的3個部門列入貿易限制名單中。新限制令禁止卡巴斯基軟件在美國銷售、更新下載、轉售和註冊產品，並將在公布後100天、即9月29日生效，以便企業有時間尋找替代品。卡巴斯基在美國的新業務也將在限制令公布後30天內封鎖。

消息人士稱，卡巴斯基軟件對電腦系統的特權存取，讓它能竊取美國電腦中的敏感資訊、安裝惡意軟件或阻擋電腦系統的重要更新。

克宮斥旨在損害與美企競爭公司

克里姆林宮昨指，禁令是華盛頓典型的行為，旨在損害與美國企業競爭的公司。卡巴斯基則稱，相信美國的決定是基於「現在的地緣政治氣候和理論上的關注，而不是對卡巴斯基產品和服務誠信度的全面評估」。

（路透社）