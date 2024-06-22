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美再鬆綁烏回擊俄境限制

【明報專訊】美國國防部周四（20日）表示，烏克蘭可將美國供應的武器，用於回擊在俄羅斯境內「任何地方」朝烏軍開火的俄國部隊。美國之前只准烏克蘭向靠近烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）俄國領土的軍事目標開火。

不限哈爾科夫州附近

路透社報道，美國總統拜登上個月授權烏軍朝俄境內的軍事目標發射美國提供的武器，但官員當時表示，那只適用於毗鄰哈爾科夫州的俄國邊境地區。不過，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）周四向記者表示，烏克蘭對俄軍使用美援武器，範圍已不限於靠近哈爾科夫州的俄國領土，但他強調「政策並未改變」。他說：「這項政策的重點其實是放在遇襲時的反擊能力……當我們看到俄軍跨境開火，烏克蘭用美援武器回擊那些地面部隊……屬於自衛，具備這種能力合情合理。」

賴德的發言呼應白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本周稍早時的說法。蘇利文向美國公共廣播公司（PBS）說：「重點不是地理而是常理。如果俄羅斯正在或即將從俄國領土攻擊烏克蘭，允許烏克蘭回擊這些跨境襲擊的部隊，這樣才合理。」

另一方面，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）同日表示，為加強烏克蘭空防，愛國者防空系統及NASAMS攔截導彈將優先提供給烏克蘭，其他國家的訂單暫緩出貨，但台灣地區和以色列不受影響。他形容這是「困難但必要」的決定，又說預計在約16個月內烏克蘭可多取得數百套相關系統。

（路透社/中央社）

相關字詞﹕愛國者防空系統 烏克蘭 俄羅斯 俄軍侵烏 美俄關係

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