朝兵近半月3度闖境 邊境築牆涉違停戰協定

清理非軍事區有助設哨站監控

BBC分析由美國公司Planet Labs拍攝韓朝邊界其中7公里範圍的衛星影像，發現朝鮮去年11月至今，在非軍事區附近3處地方築建圍牆，共涵蓋近邊界東端約1公里範圍。報道引述韓國峨山政策研究院外交政策和國家安全中心研究員梁旭（Yang Uk，譯音）表示，以他所知這是朝鮮首次在非軍事區附近築建用作分隔土地的圍牆，指該國1990年代曾為一旦爆發戰爭築建阻礙坦克推進的圍牆，但今次所建的圍牆高約2至3米，形狀也不像是反坦克圍牆，更似是用作分隔土地。

報道引用的衛星影像又顯示，朝鮮近期在非軍事區朝鮮一側清理土地以作建築工程，其中邊界東端建成一條相信是新的運輸道路。韓國聯合參謀本部官員近日在訪問簡報會上表示，韓軍監測到朝鮮在其控制的非軍事區範圍內加固戰術道路、埋佈地雷，以及清理荒地。韓國高麗大學國際安全教授潘吉柱（Ban Kil-joo，譯音）分析認為，朝鮮清理非軍事區的土地既有助設置哨站，監控韓方軍事活動，亦將更容易發現企圖越界逃往韓國的「脫北者」。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲和韓國研究高級副主席車維德（Victor Cha）形容，朝鮮在非軍事區修築建設的舉動「非比尋常」，有可能違反1953年《朝鮮停戰協定》，協定訂明韓朝雙方承諾，不在非軍事區內從事任何敵對行為。

另外，韓國聯合參謀本部昨表示，數名朝鮮軍人周四上午約11時（本港時間昨晨10時）闖進在非軍事區的軍事分界線，他們在韓軍警告廣播和鳴槍示警後隨即撤回北方。這是半個月來第3次有朝兵越境，韓方均認為朝軍是在作業期間不經意越界。

（BBC/韓聯社）