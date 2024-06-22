美韓譴責俄朝簽約 普京威脅對朝供武 韓召俄使抗議 促遵安理會決議

韓國總統辦公室國家安保室室長張虎鎮周四主持國家安全保障會議，討論應對俄朝《全面戰略伙伴關係協議》的方案後召開記者會，強烈譴責俄朝加深軍事和經濟合作，指兩國皆曾率先發動侵略戰爭，又批評俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國曾主導對朝制裁決議，惟現在卻違反決議對朝提供援助，對韓國國家安全構成威脅，指這難免將為韓俄關係帶來負面影響。韓國政府發表的聲明表示，韓國政府將進一步強化美韓同盟延伸威懾力量，以及美日韓安全合作體系，消除朝鮮核導威脅，並會重新審視向烏克蘭提供武器的方案。韓國目前只供烏非殺傷武器類軍備。

普京警告韓對烏供武「鑄成大錯」

普京周四晚結束外訪啟程回國前召開記者會說：「如果韓國向烏克蘭供應武器，他們將面對不樂見的回應，我希望他們不會那樣做，這將鑄成大錯。」他指出，俄羅斯一直保留向世界其他地區供應武器的權利，而把最新協議列入考慮，並不排除朝鮮為供武對象。俄羅斯非官方國際文傳通訊社報道，普京表示不排除供朝高精準武器。普京又表示，正考慮修改俄羅斯動用核武的守則，稱西方亦在推動降低使用核武的門檻，包括容許運用極低當量的核彈。普京亦指控北約正企圖在亞洲創建一個同類軍事同盟。

美國國務院發言人米勒形容俄擬對朝供武，「讓人極其憂慮」，指視乎所涉及的武器種類，這或將違反聯合國安理會決議。

美日韓通電 認同朝俄威脅地區和平

韓國外長趙兌烈周四晚上又分別跟美國國務卿布林肯及日本外相上川陽子通電話。韓國外交部昨表示，三國外長一致認為朝俄簽署《全面戰略伙伴關係協議》加深軍事和經濟合作，給美韓和日韓安全、朝鮮半島及地區和平穩定，造成嚴重威脅。布林肯表示，美方將積極考慮各種方案，應對俄朝對朝鮮半島和國際社會和平穩定的威脅。日韓外長則商訂進一步深化美日韓的安全合作，以有效應對朝鮮核導彈威脅和朝俄軍事合作。

韓國外交部第一次官（副部長）金烘均昨日下午傳召俄羅斯大使季諾維耶夫，重申韓方對俄朝新協議的立場，強烈敦促俄方遵守安理會決議，立即停止與朝鮮的軍事合作。季諾維耶夫則強調「勒索和威脅」俄羅斯的企圖不可接受，指俄朝合作不針對第三國，亦符合國際法基本原則和法規，並「有利於鞏固朝鮮半島和平穩定」。

（韓聯網/路透社/Politico/俄羅斯衛星通訊社）