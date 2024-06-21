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真主黨警告塞浦路斯勿助以進攻

【明報專訊】黎巴嫩真主黨跟以色列的衝突最近持續升溫，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）周三（19日）警告，若以色列對真主黨發動全面進攻，一場「沒規則或限制」的戰爭就會爆發。他又威脅，如果塞浦路斯允許以色列在衝突中使用塞國領土，它就會成為真主黨目標。

稱以若進攻 將爆「沒規則」戰爭

真主黨周二發布一段拍攝到以色列海法一帶軍民目標無人機影片後，以國外長卡茨警告將與真主黨全面開戰，以軍亦指針對黎巴嫩行動計劃「已獲批准及確認」。納斯魯拉前日發表電視演說，稱影片反映他們蒐集情報能力增加，並指雙方一旦全面開戰，以國將「無處安全」。

納斯魯拉又首度警告塞浦路斯勿介入衝突，他說：「開放塞浦路斯機場及基地予敵人以色列瞄準黎巴嫩，就意味塞浦路斯政府將成為戰爭一部分，抵抗力量（真主黨）會視之為戰爭一部分應對。」以色列與塞浦路斯之間有簽訂雙邊國防合作協議，雙方曾舉行過聯合軍演。

塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）周三晚指塞國並沒參與任何軍事衝突，又指塞浦路斯是解決方案的一部分，而非問題所在。他又強調塞浦路斯在人道主義方面的角色，包括協助開通海上走廊讓人道物資運往加沙，說：「我們的人道主義走廊就是我們對和平與穩定承諾的證明。」

（CNN/衛報/中央社/法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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