紐國外交轉向印太 允與日共享機密情報

新西蘭是美國牽頭的情報共享聯盟「五眼聯盟」成員之一，但經常被指在地緣政治事務，尤其是涉及中國時，表達立場方面相當謹慎。直至最近，新西蘭開始就地區事務表示擔憂，例如去年上屆工黨政府發表首份《國家安全戰略》，當中形容「中國變得更強勢，更願意挑戰現有國際規則及規範」。

稱需參與解決地區安全問題

拉克森指新西蘭希望商品出口能增加一倍，當中就需要區域穩定。他又指除了商業外，地區安全本身也是重要目標，稱他們還需要參與解決整個地區存在的安全和國防問題。拉克森今年4月跟菲律賓總統小馬可斯會面時，雙方肯定了台海和平與穩定的重要性，並對菲律賓和中國船舶在南海發生的事件表示「嚴重關切」，拉克森稱不希望發生誤判或意外，並希望看到緊張局勢緩和。

新西蘭正研究加入美英澳三邊安全伙伴關係（AUKUS）中聚焦先進技術領域第2支柱。拉克森稱AUKUS對印太地區穩定和安全是好事，是確保維持基於規則秩序和體系重要安排。

中國國務院總理李強上周訪問新西蘭時，向拉克森表達對新西蘭可能加入AUKUS的關注。拉克森指紐中兩國在廣泛領域上有合作，特別是貿易及氣候，但雙方「制度不同，亦有分歧」。他指重要的是兩國可直接討論這些分歧，從而不會產生誤解。

（日經亞洲）