越南「竹子外交」爭最大利益

【明報專訊】越共總書記阮富仲藉《越俄友好關係基本原則條約》簽署30周年之機，邀請俄羅斯總統普京國事訪問越南，再次反映越南近年奉行獨特的「竹子外交」。越南近年一方面跟分別作為最大貿易伙伴與最主要武器供應國的中國和俄羅斯保持良好關係，另一方面又加強跟美國、歐洲等西方國家的貿易和合作，9個月內先後邀得中國、美國和俄羅斯領袖到訪，分析指越南採取這種「積極中立」政策，是要小心平衡跟各大國的關係，以在它們的角力之間保持韌力和彈性，謀取最大利益。
阮富仲定調 目標堅定戰略具彈性
阮富仲2016年提出「竹子外交」（bamboo diplomacy），並自2021年起積極奉行，以應對全球局勢日益緊張。越媒報道，阮富仲去年12月在一場全國外交會議上闡釋，形容越南的外交傳統有如該國盛產的竹子般既「根深柢固而主幹結實」，同時分枝「富有彈性」。他指出，越南外交應同時具有適應力和彈性，其核心宗旨為「目標堅定，而戰略和戰術上具有彈性」。
英國《金融時報》昨（20日）報道，越南自1990年代初冷戰結束後便奉行「獨立外交」政策，嘗試跟所有國家發展友好關係，到近年為了國內經貿發展以及平衡中國挑戰，甚至跟美國這一宿敵改善關係。美國總統拜登去年9月訪問越南，更把美越關係越級提升至「全面戰略合作伙伴」。不過，美國持續就人權問題對越南施壓，亦令越美之間關係仍難全面提升。
在拜登訪越後約3個月的12月，中國國家主席習近平也對越南國事訪問，宣布構建「中越命運共同體」。中國是越南最大的貿易伙伴，但雙方在南海也有主權爭議。澳洲智庫洛伊國際政策研究所東南亞項目主任巴頓（Susannah Patton）指出，越南在處理對華關係時，「精明地在違抗與順從之間取得正確平衡」。
至於俄羅斯，越南則明顯沒有對中美之間存在的芥蒂。《日經亞洲》引述美國聖母大學國際安全中心研究員武康（Khang Vu）說：「俄羅斯既不像中國般威脅越南的外部安全，也不像美國般影響越南的內部安全。」俄羅斯本身亦是越南最主要的軍備供應國，兩國自冷戰以來亦為緊密伙伴，包括在南海有共同開採石油與天然氣的合作項目。
專家：越藉美俄關係平衡中國挑戰
巴頓表示，越南利用跟美俄的關係以平衡中國挑戰，其「全方位」的外交政策立場有利於結交大量伙伴。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所訪問學者阮克江（Nguyen Khac Giang）指出，相比起其他國家較為被動地中立，河內知道它必須積極在各大國之間展開積極平衡，這是其從中美俄身上獲得利益的方法。