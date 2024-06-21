越南「竹子外交」爭最大利益

阮富仲定調 目標堅定戰略具彈性

阮富仲2016年提出「竹子外交」（bamboo diplomacy），並自2021年起積極奉行，以應對全球局勢日益緊張。越媒報道，阮富仲去年12月在一場全國外交會議上闡釋，形容越南的外交傳統有如該國盛產的竹子般既「根深柢固而主幹結實」，同時分枝「富有彈性」。他指出，越南外交應同時具有適應力和彈性，其核心宗旨為「目標堅定，而戰略和戰術上具有彈性」。

英國《金融時報》昨（20日）報道，越南自1990年代初冷戰結束後便奉行「獨立外交」政策，嘗試跟所有國家發展友好關係，到近年為了國內經貿發展以及平衡中國挑戰，甚至跟美國這一宿敵改善關係。美國總統拜登去年9月訪問越南，更把美越關係越級提升至「全面戰略合作伙伴」。不過，美國持續就人權問題對越南施壓，亦令越美之間關係仍難全面提升。

在拜登訪越後約3個月的12月，中國國家主席習近平也對越南國事訪問，宣布構建「中越命運共同體」。中國是越南最大的貿易伙伴，但雙方在南海也有主權爭議。澳洲智庫洛伊國際政策研究所東南亞項目主任巴頓（Susannah Patton）指出，越南在處理對華關係時，「精明地在違抗與順從之間取得正確平衡」。

至於俄羅斯，越南則明顯沒有對中美之間存在的芥蒂。《日經亞洲》引述美國聖母大學國際安全中心研究員武康（Khang Vu）說：「俄羅斯既不像中國般威脅越南的外部安全，也不像美國般影響越南的內部安全。」俄羅斯本身亦是越南最主要的軍備供應國，兩國自冷戰以來亦為緊密伙伴，包括在南海有共同開採石油與天然氣的合作項目。

專家：越藉美俄關係平衡中國挑戰

巴頓表示，越南利用跟美俄的關係以平衡中國挑戰，其「全方位」的外交政策立場有利於結交大量伙伴。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所訪問學者阮克江（Nguyen Khac Giang）指出，相比起其他國家較為被動地中立，河內知道它必須積極在各大國之間展開積極平衡，這是其從中美俄身上獲得利益的方法。

（金融時報/美國之音/日經亞洲）