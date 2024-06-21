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俄越聯合聲明 承諾不入敵對陣營 普京讚越在烏戰問題採「慎重平衡」立場

【明報專訊】俄羅斯總統普京國事訪問朝鮮後，周四（20日）凌晨轉抵河內，展開對越南國事訪問，其間先後會見越南國家主席蘇林和越共總書記阮富仲等4名越南領導人，並簽署《俄越在兩國友好關係原則條約實施30周年之際進一步深化全面戰略伙伴關係的聯合聲明》（下稱《聯合聲明》），確認各不加入針對對方的同盟或協議，雙方防衛和安全合作不針對第三方。普京讚揚越南在烏克蘭戰爭等國際問題採取「慎重和平衡」立場。俄越亦加深液化天然氣等能源戰略，以及其他方面的合作。

普京昨下午跟蘇林會面後，雙方簽署《聯合聲明》，俄羅斯克里姆林宮發布的《聯合聲明》表示，「俄越不會加以採取行動損害對方獨立、主權和領土完整，以至根本利益為目的的同盟，或與第三國簽署同類協議，強調俄越關係的發展並不針對第三方」。

克宮表示，《聯合聲明》尚包括以下主要內容：

˙（俄越）雙邊關係不受地緣政治局勢影響，其目標在於促進和平、穩定與安全。

˙雙方在許多國際和地區問題上持相近或一致立場；

˙聲明方支持發展石油和天然氣產業、能源、工業，以及數碼科技範疇的合作；

˙防衛和安全領域合作在俄越關係中佔有重要地位，但並不針對第三方國家；

˙有必要增加（互相）投資合作，包括在礦物領域；

˙決定推進落實在越南興建核科學和技術中心的項目；

˙將繼續拓展打擊國際恐怖主義及反恐融資的合作。

這是普京自2017年11月到峴港出席亞太經合組織（APEC）峰會後，時隔近7年再訪越南，也是他第五度以俄總統身分訪越。

俄越加深液化天然氣能源戰略

普京在跟蘇林的會談中，表示加強與越南全面戰略伙伴關係「始終是俄羅斯優先事項之一」。俄方亦高度重視跟包括越南在內東盟成員國對話。蘇林則稱，越南視俄羅斯視為外交政策的優先事項之一，主張在亞太地區建立平等且不可分割的安全與合作架構。

普京其後跟越南總理范明正會面，表示俄羅斯準備長期向越南直接供應液化天然氣。

阮富仲盼俄撐越維護南海「權益」

在跟阮富仲會談時，普京表示俄方讚賞越南「在尖銳國際問題上採取慎重立場」，指兩國在當前很多國際問題上「有相似的立場」。普京指越南一直是俄羅斯「可靠的朋友和伙伴」。普京抵越前，周三在越共旗下《人民報》發表署名評論文章，感謝越南在烏克蘭戰爭問題上採取了「平衡」立場。阮富仲則稱，希望普京和俄羅斯繼續大力支持維護越南在南海的「正當權益」。

有分析認為，普京可能會視這次訪問朝鮮和越南，象徵俄羅斯仍然是受東南亞歡迎的大國，甚至是對美國的外交勝利，以表明越南並未完全倒向美國。

美國駐越南大使館周一事先聲明警告，指「任何國家都不應為普京就宣傳侵略（烏克蘭）提供平台，否則將容許他正當化自己的暴行」。美國國務院昨宣布，東亞暨太平洋事務助理國務卿康達將於周五和周六到訪河內，彰顯美國致力於自由和開放的印太地區，並重申美國支持「強大、獨立、堅韌和繁榮」的越南，雙方將討論下月東盟部長會議的共同目標。

（俄羅斯衛星通訊社/越通社/路透社）

相關字詞﹕俄軍侵烏 國事訪問 越南 普京 俄羅斯

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