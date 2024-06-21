法猶太女童遭輪姦掀示威 警定性仇恨罪行 總統譴責反猶威脅校園

辱罵毆打燒身分證 輪姦拍片

本月將滿13歲的受害女童居於巴黎西面市郊的庫爾布瓦（Courbevoie）。上周六（15日）下午，她偕友從公園準備歸家時，遇到前男友等3名男童，被他們抓到僻靜處，辱罵她是「污穢的猶太人」，又毆打她和燒掉她的身分證，最後更將她輪姦並被拍下過程。他們還威脅要傷害其家人以勒索金錢，並警告她不得報警，否則會殺死她。警方消息透露被告曾質問受害人有關猶太教和以色列的問題，其一被告供稱因受害人發表有關巴勒斯坦的「令人反感言論」而毆打她。調查過程還發現反猶太主義言論和圖像，包括燃燒以色列國旗。

涉案3人周一被捕，其中13歲的兩人周二被初步檢控嚴重的輪姦15歲以下未成年人、出於宗教的暴力與公然侮辱、死亡威脅、意圖勒索、非法攝錄或傳播色情影像等罪，被覊留調查。另一名12歲男童沒有被控強姦，但被控反猶侮辱和暴力，以及作出死亡恐嚇等罪，被列作強姦案證人，獲准回家。犯案男童的種族、背景和宗教未見披露。檢控機關的聲明表示，3名被告均表現悔意。

馬克龍要求全國學校探討歧視

案件引起猶太社群憤怒。周三在巴黎和里昂有幾百人抗議反猶太主義，司法部長杜蓬-莫雷蒂等一些名人也有參與 。馬克龍在內閣會議上譴責「反猶主義禍害」正在威脅法國學校，要求教育部長貝盧貝讓各校在這幾天騰出時間與學生圍繞討論種族主義、仇恨猶太人的主題，防止「附有嚴重後果的仇恨言論滲透校園」。有望在月底勝出國會大選的極右國民聯盟（RN）主席巴爾代拉周三表示，法國必須打擊國內「反猶太氛圍」，RN前黨魁馬林勒龐則抨擊極左勢力自以哈戰爭以來「污衊猶太人」。

法國擁有以色列和美國以外最大的猶太社群，亦擁有歐洲最大的穆斯林社群。自去年10月7日哈馬斯突襲以色列引發加沙戰爭，法國的反猶太主義活動激增。官方去年錄得1676宗反猶事件，當中12.7%發生於學校，而今年首季的反猶太事件比去年同期增加了3倍。

（法新社/華盛頓郵報/法國世界報/今日以色列）