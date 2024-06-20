以軍批准對黎作戰計劃 警告摧毁真主黨 美派特使求降溫

以指真主黨無人機偵測片挑釁

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月爆戰事後，以軍幾乎每日跟接壤北部的黎巴嫩真主黨衝突；與哈馬斯同為伊朗抵抗軸心一員的真主黨曾表明，以哈戰事結束才會停止攻擊。及至上周以軍殺死真主黨一名指揮官，真主黨向以國發射大量火箭報復，局勢變得進一步緊張。

真主黨前日發布一段約9分鐘長影片，顯示其偵測無人機拍攝包括海法市及港口的以國北部地區，及其他軍事設施的影像，片段拍攝時間未明。以國外長卡茨（Israel Katz）在社交網站X稱真主黨領袖納斯魯拉吹噓拍攝到中國及印度企業有份營運的海法港並威脅要攻擊，稱以國正處於決定改變對真主黨和以色列遊戲規則的臨界點，真主黨在全面戰爭中會被消滅，黎巴嫩將受嚴重打擊。

以軍及後亦發聲明，稱以軍北方司令部司令戈爾丁（Ori Gordin）及行動局局長巴西烏克（Oded Basiuk）開會評估局勢時，批准及確認了對黎巴嫩的攻擊作戰計劃，亦決定持續加強部隊戰場上的備戰狀態。

拜登的特使霍克斯坦（Amos Hochstein）出訪以色列後，因應緊張局勢而隨即轉抵黎巴嫩。霍克斯坦周二先與黎巴嫩軍方領袖會面，再跟國會議長貝里（Nabih Berri）會談；後者領導的政黨阿邁勒運動 （Amal Movement）與真主黨有聯繫。

美稱不欲中東爆更廣泛地區戰

霍克斯坦稱局勢在過去數周升級，拜登希望避免再升級為更大規模的戰爭，又指以國及真主黨已到達關鍵時刻，通過外交方式迅速解決問題符合所有人利益。美國國防部亦表示美方不希望看到中東出現更廣泛的地區戰爭。

（路透社/法新社/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）