拜登新政助50萬無證配偶申綠卡

【明報專訊】美國總統拜登周二（18日）宣布新政策，使美國公民的無證配偶及子女更容易申請永久居留權，約55萬人將受惠。拜登這項計劃被認為意在抵消他月初簽署行政命令嚴厲打擊非法越境者所帶來的負面影響，亦旨在與共和黨對手特朗普的大規模驅逐計劃形成鮮明對比，或有助拜登在11月大選拉攏拉丁裔選票。
拉攏拉丁裔選票 特朗普斥「非法特赦」
根據白宮發布的說明文件，新計劃適用對象包括截至6月17日已住在美國最少10年的約50萬名無證配偶。約5萬名無證配偶的21歲以下子女亦將受益。白宮表示，新規定並非擴大永久居留的資格，而是簡化已符合資格者申辦永久居留的流程，包括廢除申辦期間得先離開美國的規定。白宮聲明說：「這些行動將促進家庭團聚並強化我們經濟。」
美國媒體報道，這項計劃是繼前總統奧巴馬2012年推動俗稱「追夢者計劃」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（DACA）後，影響最大的保護非法移民政策。
針對拜登新措施，特朗普周二在威斯康星州的拉票活動稱，他當選第1天進辦公室就要「撕毁並丟掉」拜登對非法移民「非法特赦計劃」。
移民問題是許多美國人在11月總統大選前面臨的一個極具爭議的問題。拜登政府一直受這問題困擾，本月初宣布行政命令，一旦非法或未經授權越境的移民人數達到平均每天2500人，將暫時限制美墨邊境入境者的庇護資格。政策遭到進步派批評，有團體控告政府。
拜登政府高級官員告訴路透社，新計劃將在未來數月實施，絕大多數受益者可能是墨西哥人。美聯社報道，關注移民權益組織CASA的執行長托雷斯（Gustavo Torres）指出，拜登的新計劃將有助動員拉丁裔選民出來投票支持他。
（路透社/法新社/BBC）
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