拜登新政助50萬無證配偶申綠卡

拉攏拉丁裔選票 特朗普斥「非法特赦」

根據白宮發布的說明文件，新計劃適用對象包括截至6月17日已住在美國最少10年的約50萬名無證配偶。約5萬名無證配偶的21歲以下子女亦將受益。白宮表示，新規定並非擴大永久居留的資格，而是簡化已符合資格者申辦永久居留的流程，包括廢除申辦期間得先離開美國的規定。白宮聲明說：「這些行動將促進家庭團聚並強化我們經濟。」

美國媒體報道，這項計劃是繼前總統奧巴馬2012年推動俗稱「追夢者計劃」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（DACA）後，影響最大的保護非法移民政策。

針對拜登新措施，特朗普周二在威斯康星州的拉票活動稱，他當選第1天進辦公室就要「撕毁並丟掉」拜登對非法移民「非法特赦計劃」。

移民問題是許多美國人在11月總統大選前面臨的一個極具爭議的問題。拜登政府一直受這問題困擾，本月初宣布行政命令，一旦非法或未經授權越境的移民人數達到平均每天2500人，將暫時限制美墨邊境入境者的庇護資格。政策遭到進步派批評，有團體控告政府。

拜登政府高級官員告訴路透社，新計劃將在未來數月實施，絕大多數受益者可能是墨西哥人。美聯社報道，關注移民權益組織CASA的執行長托雷斯（Gustavo Torres）指出，拜登的新計劃將有助動員拉丁裔選民出來投票支持他。

（路透社/法新社/BBC）