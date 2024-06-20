金普「交心」 提升戰略關係共同防禦 分析：俄多年最重要舉措 可致東北亞戰略局勢丕變

烏克蘭斥朝助俄屠殺 制裁虛設

應邀訪問朝鮮的普京昨天下午與金正恩在錦繡山迎賓館，持續了約2小時的單對單會談。會議開始前，金正恩當着記者稱普京這次訪問「證實了俄韓關係的質量，兩國關係已進入最高發展時期，同時也是一個偉大的歷史時刻」。他表示認同俄國對烏克蘭的特別軍事行動是「為了保護主權、安全利益和領土完整」，朝鮮會予以「全力支持」。他又讚賞俄羅斯「在維護世界戰略穩定與平衡方面所承擔的重要使命和作用」。他表示在面對迅速變化的世界局勢底下，朝鮮將「無條件支持俄國的所有政策」。

普京則表示俄方非常感謝朝鮮對俄國政策，包括在烏克蘭方面的「始終如一、堅定不移的支持」。針對朝鮮受到美國掣肘，他表示俄國反對霸權，反對美國及其盟友對俄國施加了幾十年的帝國主義政策。

普京不排除俄朝軍事技術合作

兩國領袖在會後簽署《全面戰略伙伴關係協議》。普京表示俄羅斯高度重視加強與朝鮮的友好關係，兩國有意通過官方和民間各方促進發展合作。這份文件將是俄朝今後多年關係的基礎，其內容包括訂明其一締約方遭受侵略時，另一締約方將提供援助。他稱，西方向烏克蘭提供包括F-16戰鬥機在內的先進遠程武器，用於打擊俄羅斯，違反了重要協議，「基於這一點，俄羅斯不排除與朝鮮發展軍事技術合作」。

普京又支持朝鮮「以合理措施加強自身防禦」，反對歐美把局勢轉壞責任歸咎朝鮮，指摘美日韓加劇朝鮮半島緊張。金正恩稱協議是「忠實保證朝俄關係達一個世紀的偉大計劃」，兩國關係「提升到聯盟的更高水平」。他讚揚俄羅斯採用他所說的極其重要戰略舉措來支持朝鮮。

路透社指出，普京的承諾顛覆了蘇聯後的俄國對朝鮮政策。俄羅斯遠東聯邦大學的國際關係與安全問題教授盧金（Artyom Lukin）表示，縱不清楚防禦協議具體字眼，但預計「可能會導致東北亞整個戰略局勢丕變」。

英國牛津大學政治系講師豪厄爾（Edward Howell）說：「我們見到俄朝兩國形成了日趨一致的統一戰線和對抗美國與西方的結盟。」

朝鮮此前僅與中國簽訂過包含共同防禦內容的1961年《中朝友好合作互助條約》。

普京原定周二起訪問朝鮮，結果於朝鮮時間周三凌晨2時45分才飛抵平壤順安國際機場。金正恩親自到場迎接，與普京熱情擁抱和握手後，陪同登上俄國品牌Aurus豪華房車前往錦繡山迎賓館下榻。朝中社報道指，金正恩一路上與普京交流了許多「壓抑內心許久」的想法，並敞開心扉討論要如何更加堅定發展朝鮮與俄羅斯之間的關係。報道指兩國的合作是加快構建新多極世界的火車頭。

到正午時分，普京在氣溫高達33℃的平壤市中心金日成廣場，由金正恩陪同接受禮炮、儀仗隊等的歡迎儀式。

「俄版勞斯萊斯」相贈 普京載金兜風

此外，普京贈送了一輛Aurus、一把匕首和一套茶具給金正恩，另收到一批描塑其形象的半身像等藝術品見面禮。Aurus有「俄版勞斯萊斯」之稱，具抵禦炸彈的最高「VR10」能力。普京今年2月已送過一輛給金正恩。

71歲的普京出席完招待會，又親自駕駛Aurus載着坐在副駕的40歲金正恩在公園兜了一陣風、散了一陣步。晚間欣賞完音樂會後轉飛越南展開兩天國事訪問。

（路透社/Newsis/法新社/塔斯社）