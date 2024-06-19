《華郵》揭華郵集團高層黑歷史

CEO被轟野心超越道德底線

劉易斯今年1月履新，上月初宣布委任溫尼特在今年11月美國總統大選後接任《華郵》總編輯。二人曾在英國《星期日泰晤士報》和《每日電訊報》共事。《紐時》上周六（15日）引述兩人前同事、一名私家偵探的公開描述以及對報章檔案的分析報道，劉易斯和溫尼特20多年前在倫敦擔任記者時，曾在報道中使用通過非法入侵、向消息來源付錢等欺詐手段獲得的電話和公司紀錄。

《星期日泰晤士報》一名前記者向《紐時》表示，劉易斯2004年任《星期日泰晤士報》財經版編輯時，曾指派他使用以未經許可入侵手段（hacking）而獲得的電話紀錄撰寫報道。該記者描述劉易斯為才華橫溢的編輯，但隨着時間推移發生了變化，「他的野心超過了他的道德底線」。

候任總編涉非法手段作報道

《華盛頓郵報》周日晚則發表報道，溫尼特於2000年代任《星期日泰晤士報》的記者時，用擅長模仿口音的演員福特（John Ford）提供的材料撰寫報道。自稱「小偷」的福特承認長期使用欺騙和非法手段為《星期日泰晤士報》獲取機密信息。

美國新聞網站Axios就《華郵》和《紐時》的報道要求《華郵》回應時，《華郵》發言人兩度表示劉易斯拒絕置評。

（華盛頓郵報/紐約時報/Axios）