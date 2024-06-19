波音CEO美參院作證 認公司文化「不完美」

向空難家屬道歉

卡爾霍恩（Dave Calhoun）周二（18日）下午上參議院小組委員會的聽證會作供，回應有關內部吹哨人揭發飛機安全疑慮的爭議，並對受客機問題影響者的家屬道歉。在預先公布的證辭中，他承認公司文化「遠未臻於完美」，但管理層正採取行動和取得進展，「我們理解嚴重性」。

卡爾霍恩的繼任者將需要解決產品質素的問題，這些問題引致大規模生產延誤，令航空公司客戶、聯邦管理人員和調整人員感到不滿。《華爾街日報》報道，通用電氣航空（GE Aerospace）行政總裁卡爾普（Larry Culp）原被認為是接任卡爾霍恩的大熱門，但他已拒絕邀請。波音董事局成員兼業界元老吉特林（David Gitlin）也無意接手。其餘潛在人選還包括波音營運總監波普（Stephanie Pope）和波音飛機部件供應商Spirit AeroSystems行政總裁沙納漢（Pat Shanahan）。

波音其一備受關注的飛安爭議事件是阿拉斯加航空一架新款波音737 MAX客機今年初飛行期間有一道嵌入式艙門飛脫。在調查過程中，波音內部的吹哨者揭發737 MAX、777和787「夢幻客機」機款都有嚴重生產問題，到近幾周波音仍繼續被揭發更多生產安全漏洞。

（華爾街日報/BBC）