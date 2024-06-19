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澀谷通過夜間室外禁酒令 預計10月起全年實施 晚6朝5

【明報專訊】日本東京澀谷車站周邊因遊客和年輕人飲酒問題不堪其擾，澀谷區議會周一（17日）通過條例修正案，將把只有在萬聖節和跨年期間實施的夜間室外禁酒令，擴大為全年實施，預計今年10月實施。

遊客鬧事亂拋垃圾 商家困擾

日本放送協會（NHK）報道，每年10月萬聖夜期間，在澀谷車站周邊參加派對的醉酒民眾不時帶來麻煩，澀谷區因此在2019年制定條例，禁止於萬聖節與跨年期間的夜間在街頭與公園內飲酒。不過，新冠疫情後大批外國遊客湧入，現在不僅萬聖節期間，平日也有不少年輕人和外國人在澀谷街頭飲酒，儘管當局派遣巡邏隊，並用英語呼籲外國遊客不要在街上喝酒和亂丟垃圾，但民眾仍經常將喝完的飲料罐和垃圾棄置在街上，造成周邊商家困擾。因此，當地商店街請求區議會把期間限定的禁酒令延長至全年通行，相關修正案周一在澀谷區議會獲得一致通過。

巡邏隊「指導」飲酒者 罰則待定

區政府表示，新條例10月起實施，禁止的具體時間帶和區域將通過施行規則來規定，但共同社的報道稱，初步擬定為下午6時到翌日早上5時，正在就此討論。在禁酒令生效的時段，將有巡邏隊在街上巡邏，對違反規定飲酒者作「指導」。不過和過去一樣，並不會有強制罰款等處罰。實施夜間禁酒令的區域也比過往擴大，新增澀谷區役所周邊，以及澀谷站的東側範圍。

當地商店街「澀谷中心商店街振興組合」理事長鈴木達治表示，「對於外國遊客來到這裏，我們非常感謝。這不是外國人的錯，而是沒有規定禁止路上飲酒的問題。能夠規定全年度都不能在路上飲酒，我認為這是很大的進步，相當期待」。

（中央社/共同社）

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