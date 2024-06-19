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歐盟領導層人選底定 馮德萊恩遇障礙未阻連任

【明報專訊】歐盟國家領導人周一（17日）未能就歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）連任達成協議，並將這個歐盟最高職位的決定推遲到月底的峰會上，但報道指歐盟領導層人選已經大定，馮德萊恩將可連任。

推遲月底峰會公布決定

歐洲議會本月初選舉後，外界聚焦在歐盟領導人的選擇上。法新社報道，數名歐盟國家領導人發出各方已形成共識的信號，即由馮德萊恩連任歐盟委員會主席，前葡萄牙總理科斯塔（António Costa）擔任歐洲理事會主席，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）則接任相當於外長的歐盟外交與安全政策高級代表。報道引述一名歐洲外交官表示，歐盟三大主要政治集團：歐洲人民黨、社會主義者和民主人士進步聯盟和中間派的「復興歐洲」的談判代表，已經就「3個名字」達成大致共識，但最終快速決定由馮德萊恩連任的想法落空。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在周一會議後向記者說：「這是一次很好的會談，我認為它朝着正確的方向發展。」他表示，當下周四至周五回到布魯塞爾召開峰會時，這將是「做出決定的集體責任」。法國總統馬克龍則呼應米歇爾的評估，預期下周將可達成協議。

46歲的卡拉斯是俄羅斯的強烈批評者，法新社指以她出任「歐盟外長」，被視為是歐盟要向俄羅斯發出信息。

（法新社/Politico）

相關字詞﹕科斯塔（António Costa） 卡拉斯（Kaja Kallas） 馮德萊恩（Ursula von der Leyen） 歐盟委員會主席 歐盟

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