泰關鍵4案 恐燃政治新危機

他信被正式起訴 首相面臨罷免風險

74歲前首相他信因2015年接受韓國媒體訪問時的言論，而被控觸犯《刑法》第112條（冒犯君主罪）和《計算機犯罪法》，周二被檢方正式起訴。他信昨在曼谷拉差達刑事法院出庭，否認所有指控，獲准以50萬泰銖（約10.6萬港元）保釋，禁止未經許可離國。案件8月19日再訊。

與他信關係密切的首相賽塔因任命一名有案底的前律師擔任內閣職位，被一群上議院議員指控違憲並要求罷免他。憲法法院5月受理此案，賽塔否認任何不當行為，如果憲法法院裁定他違憲，他面臨被罷免的風險。如果他被免職，必須組建新政府，並且他所屬的執政為泰黨需要提名新首相候選人，由議會投票表決。法官周二將案押後至下月10日再訊。

押後前進黨解散案 審查上議院選舉

憲法法院周二也審理選委會要求解散改革派前進黨的申訴。選委會3月稱有證據顯示前進黨破壞以泰王為元首的民主制度。前進黨在去年5月大選贏得下議院最多議席，但由於該黨主張修改冒犯君主法，未能籌組政府。一旦前進黨被解散，其領袖將被禁參政10年。法官昨將案押後至7月3日再訊。

憲法法院周二裁定正舉行的新一屆上議院選舉過程合法。賽塔的內閣上月批准這場複雜、分成數階段的選舉，選出200名上議院議員。如這過程被取消或延遲，將會暫時延長目前由軍方任命的議員任期。

上屆上議院250名議員由2014年奪權的軍政府任命，在決定去年大選的結果上起關鍵作用，包括去年阻止前進黨組建政府。

（路透社/法新社）