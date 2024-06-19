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10天內第二次 朝兵集體越境遭韓鳴槍

【明報專訊】韓國聯合參謀本部表示，有20至30名朝鮮士兵昨（18日）擅越韓朝非軍事區分界線，在韓方鳴槍示警和發出警告廣播後折返北面。今次是10日內第二次同類事故，韓方判斷事屬「意外」。

韓指朝兵非軍事區埋雷 爆炸傷人

聯合參謀本部表示，約20至30名帶着鎬子和鏟子等工具的朝鮮士兵，昨晨8時半左右越過非軍事區中部戰線南下約20米，越境朝鮮人民軍人數和裝備跟上次6月9日中午闖境那批類同，惟犯境地點不同。聯合參謀本部指出，非軍事區長滿茂密野草灌木叢生，分界線標示並不明顯，朝軍若要在該區部署地雷，須先拔草清整場地，那些士兵有可能在相關作業過程中踰越分界線。

聯合參謀本部官員昨在簡報會表示，韓朝關係急劇惡化下，朝鮮自4月起一天投入多達數千人在非軍事區十餘處地點展開連串加強防禦行動，包括埋地雷、加固為軍隊和戰備所使用的戰術道路、加設看似反坦克的屏障（貌若防護牆，設在4個位置，每處高達5米、闊10餘米、長數百米，仍在施工中）。官員又透露，非軍事區最近發生數宗地雷爆炸造成多名朝鮮士兵受傷事故，但朝方「似仍不顧一切地繼續行動」。韓國的東國大學北韓學教授高有煥認為，朝鮮「沒有在整個前線埋設地雷，而是在韓國容易觀察到的地區埋設地雷」，意在擺明車馬不想對話。

（韓聯社/Newsis/法新社）

（俄軍侵烏）

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