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北約秘書長指援俄有代價 京斥抹黑促反思己過

【明報專訊】北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格周一（17日）警告，北約必須讓中國因為援助俄羅斯而付出代價，又稱只有穩定提供武器給烏克蘭才能結束俄烏戰爭。中國外交部昨駁斥北約才是危機製造者，北約應當做的是自我反思，而不是任意對中國抹黑攻擊。

正在美國訪問的斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在美國華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）發表講話，指摘中國透過美國官員所說的方式、即以大量出口重建俄羅斯國防工業來加劇俄烏戰爭。他稱，俄羅斯去年進口的微電子產品有九成來自中國，用來製造導彈、坦克和飛機。中國也向俄國提供衛星影像，助俄軍作戰。

斯托爾滕貝格說，中國國家主席習近平「試圖營造出他在這場衝突位居次要位置的印象，以避免受到制裁並保持貿易暢通……但現實是，中國正助長歐洲自二戰以來的最大規模武裝衝突，同時它又希望跟西方保持良好關係。」他指中國不能兩者兼得。

中國外交部發言人林劍昨在例行記者會上回應提問，指北約作為冷戰產物和全球最大軍事集團，「在烏克蘭危機中扮演了什麼樣角色，國際社會自有公論」。他強調，中方不是烏克蘭危機製造者和當事方，始終致力於勸和促談。「我們奉勸有關方面停止甩鍋推責……切實為政治解決烏克蘭危機做點實事」。

另外，對於普京訪問朝鮮，斯托爾滕貝格稱這表明俄羅斯在烏戰上已變得依賴獨裁國。

（法新社/BBC）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕中俄關係 俄軍侵烏 北約秘書長 斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）

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