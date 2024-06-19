越南邀普京到訪 美不滿助宣揚侵略

「等同允許暴行正常化」

俄羅斯政治分析家特羅菲姆丘克（Grigory Trofimchuk）稱今次訪問將是俄越「新階段雙邊關係」的基礎和法理依據。越南作為俄國的全面戰略伙伴，在俄國「東轉」（Turn to the East）的政策中，發揮重要作用。

越南駐俄羅斯大使鄧明魁表示，俄越將通過這次訪問推動能源、工業和農業等領域的雙邊經貿合作具體措施，以及拓展其他範疇合作機會。

截至今年4月，俄國對越投資逾9.8億美元，是越南第28位投資國。越俄油氣合資公司（Vietsovpetro）有白虎（Bach Ho）越南最大海上油田的40年開發經營權。此外，越南立國以來極仰仗俄國供應武器軍備。

普京上次訪問越南，是2017年出席峴港市舉行的亞太經合峰會。剛過的周日是俄越簽署友好關係基本原則條約30周年，兩國領袖互致賀電，並強調那是加強俄越關係的里程碑、2012年締結全面戰略伙伴關係的基礎。

（越南人民報/越通社/路透社）

（俄軍侵烏）