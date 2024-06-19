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普京訪平壤 俄朝簽約升級戰略伙伴 稱共建「不受西方控制」貿易安全體系 抗制裁

【明報專訊】俄羅斯總統普京周二（18日）展開朝鮮、越南三日兩夜的巡迴國事訪問。外界預計他將拉攏傳統伙伴國，促進國防聯盟和經貿合作，尋求突破攻打烏克蘭戰事的困局。俄國官方預告，俄朝兩國今（19日）將簽署的全面戰略伙伴協定。普京且在朝鮮官媒周二發表的文章中，向朝鮮承諾，兩國將建立「不受西方控制」的貿易和安全體系。

這是普京繼2000年7月後，事隔24年再一次訪問朝鮮。這又是朝鮮最高領袖金正恩自去年9月訪問俄羅斯後，相隔9個月的俄朝峰會。普京昨晚乘飛機抵達平壤，獲朝方隆重歡迎。與普京同行的官員包括第一副總理曼圖羅夫、副總理諾瓦克、防長別洛烏索夫、外長拉夫羅夫、國家太空集團公司新任總裁鮑里索夫等。他今天將與金正恩正式會談，將洽商國防安全、宇航、能源、交通、醫療保健等範疇的進一步合作前景。

俄稱協定不挑釁針對他國

俄羅斯總統的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）周一預告兩國領袖有「許多重要」議題兼計劃簽訂新的戰略伙伴關係。新協定將取代1961年《蘇朝友好合作互助條約》、2000年《俄朝友好睦鄰合作條約》和2001年《莫斯科宣言》。烏沙科夫強調，雙方的協定並不挑釁或針對其他國家，但是意在確保東北亞更穩定。

克里姆林宮官網和朝鮮《勞動新聞》昨皆發表普京署名文章，「高度評價」朝鮮「堅決支持俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動，在主要國際問題上對我國表示聲援，在聯合國舞台上堅持共同的路線和立場」。

美轟影響朝鮮半島安全

普京還針對俄朝備受國際制裁，在文中表示兩國「將發展不受西方控制的替代貿易和相互解決爭端的機制，共同反對非法的單邊限制，塑造歐亞大陸平等且不可分割的安全架構」。

白宮國安會發言人柯比周一表示，拜登政府關注的不是國事訪問，而是俄朝加強聯繫。他指朝鮮導彈仍用於攻擊烏克蘭目標，俄朝間的一些互惠互利還可能影響朝鮮半島安全。北約秘書長斯托爾滕貝格周一也指普京訪問朝鮮表明俄羅斯「變得依賴獨裁國家」供應烏戰武器。

歐美等多國質疑朝鮮為俄羅斯供應侵略烏克蘭所需軍備，但俄朝沒有承認。

俄艦隊赴日韓軍演海域

普京昨天出發往平壤前，先訪西伯利亞中央的鑽石產地、屬俄羅斯聯邦主體之一的薩哈共和國（Republic of Sakha），聽取有關技術和國防相關項目的簡介。他又向遠東地區居民表示，開發遠東地區是俄羅斯整個21世紀的優先事項。

另外，俄羅斯太平洋艦隊聯同濱海邊疆區多種部隊、東北部部隊聯合指揮部，昨天起動用了40艘軍艦軍船，以及遠程反潛Tu-142M3等約20架海軍軍機，前往鄰近日韓的太平洋、日本海（朝韓稱東海）、鄂霍茨克海（Okhotsk）預定海域作軍演至下周五（28日）。

普京周一撤換了國防部4名副部長；其一負責改善軍人社會及房屋支援的空缺，由其表侄女、能源部長之妻齊維列娃（Anna Tsivileva）接任。

（CNN/俄羅斯衛星通訊社/塔斯社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕全面戰略伙伴關係 朝鮮 俄軍侵烏 普京 俄朝關係

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