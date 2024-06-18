明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

路透新聞學研究機構：網媒平台「碎片化」 受眾憂AI製內容

【明報專訊】路透新聞學研究機構（RISJ）周一（17日）發布《2024數碼新聞報告》，指facebook和YouTube壟斷數碼新聞傳播的時代已過去，網上新聞平台變得「碎片化」。該全球大型調查亦發現影片新聞漸受歡迎，與此同時到訪傳媒網站接收新聞的受訪者持續下跌，另外大部分人對網絡假新聞內容感到擔憂，並對人工智能（AI）產生的新聞感到不安，這為已經努力吸引受眾的新聞機構帶來新挑戰。

fb仍主要傳播平台 TikTok崛起首超X

該報告由RISJ和英國牛津大學聯合委託國際民調機構YouGov，今年1月至2月訪問全球47個國家和地區共94,943名受訪者，發現去年用fb獲取新聞的民眾，比前年下降4個百分點，但仍是主要的新聞傳播網絡平台。

另一方面，有6個網絡平台獲超過10%受訪者用以接收新聞，對比10年前只有兩個平台能收穫該受眾比例，其中有31%受訪者近期每周用YouTube接觸新聞，21%用WhatsApp。另有13%受訪者使用TikTok，這是該平台首次超越Twitter（現名X，有10%受訪者使用）。

從影片平台創作者獲取新聞受眾增多

報告指出，跟上述新趨勢有關的是影片日益成為網上新聞的重要來源，特別受年輕人歡迎。整體上，66%受訪者每周觀看新聞短片；有51%觀看較長的新聞影片。72%的新聞影片經第三方網絡平台觀看，僅有22%由發布者的網頁直接收看。

民眾亦多用社交媒體、搜尋或大型網站獲取新聞，而非到訪新聞機構網站。縱觀整體市場，只有22%受訪者視新聞機構網站或應用程式為網上新聞主要來源，比2018年少10個百分點。亦有愈來愈多YouTube和TikTok用戶從影片平台的網上評論員、新聞創作者，以至網紅獲取新聞。而在fb和X用戶仍主要接觸傳統新聞機構和記者。在20個較富有國家及地區的調查中，只有17%受訪者表示去年有付費獲取網上新聞。

報告主要作者、RISJ高級研究員紐曼（Nic Newman）指出，調查結果顯示新聞機構需在跟受眾建立直接關係的同時，亦應利用網絡平台與年輕人等較難接觸的受眾取得聯繫。他又表示，消費者選擇影片新聞因為其容易使用，並提供多種相關且具吸引的內容，但傳統新聞機構仍被文字文化所束縛，難以改變報道模式。

較不抗拒AI處理新聞幕後支援工作

報告亦研究分析其他多個網絡新聞趨勢和議題，重點關注生成式AI為新聞機構帶來的挑戰，去年有59%受訪者表示關切網上新聞的真假，比前年上升3個百分點；報告亦發現公眾廣泛質疑由AI產生新聞，特別是報道政治或戰爭等「硬性新聞」，其中52%美國受訪者，以及63%英國受訪者表示對主要由AI編撰的新聞感到不安。報告同時指出，民眾對利用AI處理謄錄和翻譯等新聞支援工作相對較放心。

（路透社/BBC）

相關字詞﹕網上新聞 新聞機構 生成式AI 網紅 人工智能（AI） 社交媒體 新聞 年輕人

上 / 下一篇新聞