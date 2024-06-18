路透新聞學研究機構：網媒平台「碎片化」 受眾憂AI製內容

fb仍主要傳播平台 TikTok崛起首超X

該報告由RISJ和英國牛津大學聯合委託國際民調機構YouGov，今年1月至2月訪問全球47個國家和地區共94,943名受訪者，發現去年用fb獲取新聞的民眾，比前年下降4個百分點，但仍是主要的新聞傳播網絡平台。

另一方面，有6個網絡平台獲超過10%受訪者用以接收新聞，對比10年前只有兩個平台能收穫該受眾比例，其中有31%受訪者近期每周用YouTube接觸新聞，21%用WhatsApp。另有13%受訪者使用TikTok，這是該平台首次超越Twitter（現名X，有10%受訪者使用）。

從影片平台創作者獲取新聞受眾增多

報告指出，跟上述新趨勢有關的是影片日益成為網上新聞的重要來源，特別受年輕人歡迎。整體上，66%受訪者每周觀看新聞短片；有51%觀看較長的新聞影片。72%的新聞影片經第三方網絡平台觀看，僅有22%由發布者的網頁直接收看。

民眾亦多用社交媒體、搜尋或大型網站獲取新聞，而非到訪新聞機構網站。縱觀整體市場，只有22%受訪者視新聞機構網站或應用程式為網上新聞主要來源，比2018年少10個百分點。亦有愈來愈多YouTube和TikTok用戶從影片平台的網上評論員、新聞創作者，以至網紅獲取新聞。而在fb和X用戶仍主要接觸傳統新聞機構和記者。在20個較富有國家及地區的調查中，只有17%受訪者表示去年有付費獲取網上新聞。

報告主要作者、RISJ高級研究員紐曼（Nic Newman）指出，調查結果顯示新聞機構需在跟受眾建立直接關係的同時，亦應利用網絡平台與年輕人等較難接觸的受眾取得聯繫。他又表示，消費者選擇影片新聞因為其容易使用，並提供多種相關且具吸引的內容，但傳統新聞機構仍被文字文化所束縛，難以改變報道模式。

較不抗拒AI處理新聞幕後支援工作

報告亦研究分析其他多個網絡新聞趨勢和議題，重點關注生成式AI為新聞機構帶來的挑戰，去年有59%受訪者表示關切網上新聞的真假，比前年上升3個百分點；報告亦發現公眾廣泛質疑由AI產生新聞，特別是報道政治或戰爭等「硬性新聞」，其中52%美國受訪者，以及63%英國受訪者表示對主要由AI編撰的新聞感到不安。報告同時指出，民眾對利用AI處理謄錄和翻譯等新聞支援工作相對較放心。

（路透社/BBC）