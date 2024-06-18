地緣政治緊張 軍工企訂單增「搶人才」

《金融時報》調查歐美20間大型及中型防務及航太企業的招聘情况，發現它們今年都計劃新聘大量人手。美國3間最大的國防承包商，洛歇馬丁（Lockheed Martin）、諾思羅普‧格魯曼（Northrop Grumman）和通用動力（General Dynamics）有近6000個職位空缺，10間受訪企業尋求增加合共近3.7萬個職位，佔其勞動力近10%。

大量招聘人手 二戰後罕見

歐洲航空航天與防務工業協會（ASD）秘書長皮耶（Jan Pie）稱現時為二戰結束以來，國防工業最緊張的時期，短時間內產品訂單達到高位。在經過數十年低產量後訂單突然急增，加上科技企業爭奪資訊科技人才及新冠疫情後人手短缺，都有份促成這次軍工業的招聘熱潮。

意大利軍工企業Leonardo的首席人力主管廖蒂（Antonio Liotti）稱，公司現積極招募程度甚至較伊拉克或阿富汗戰爭時更大。廖蒂稱招聘新手不僅是因為戰事，亦包括相鄰行業如高科技公司和顧問公司搶人才、打工仔尋求更好的工作與生活平衡、拒絕額外工作和加班等。

《金融時報》報道稱，核國防工業、尤其參與美英澳三邊安全伙伴關係（AUKUS）核潛艇項目的公司，是缺乏相關技術人員問題最嚴重的企業。

（金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）