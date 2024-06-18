以總理解散戰時內閣 不另組建 增安全內閣會議議戰 分析：避極右翼取更大話語權

在以哈戰爭去年10月7日爆發不久後，以色列組成戰時內閣，以中左翼力量代表、主要反對黨國家團結黨領導人甘茨與總理內塔尼亞胡和防長加蘭特，成為擁有表決權的3名核心成員，另加3名觀察員。本月9日，甘茨宣布退出戰時內閣，並呼籲以色列提前舉行議會選舉。

戰後加沙安排近月在戰時內閣引起分歧。防長加倫特5月16日曾公開批評總理內塔尼亞胡沒加沙戰後計劃，甘茨同月18日亦要求內塔尼亞胡制定方案實現推翻哈馬斯統治，將加沙非軍事化及置於以色列安全管控等6點戰略目標，否則就會退出戰時內閣。

稱甘茨退出不再需要戰時內閣

內塔尼亞胡周日（16日）晚在安全內閣會議公布戰時內閣正式解散。他稱戰時內閣是應甘茨要求而組建，隨着甘茨退出就不再需要戰時內閣，他亦不會再組建新戰時內閣。總理辦公室發言人稱，取而代之的將是增加召開安全內閣會議，有需要時會舉行臨時安排的「安全諮詢會」。有傳媒指內塔尼亞胡預計會與少數部長討論以哈戰事，包括防長加倫特及戰略事務部長德爾默。

《以色列郵報》等傳媒昨引述分析，指內塔尼亞胡解散戰時內閣，是為避免讓極右聯盟成員加入，因憂慮此舉會損害跟美國等主要西方盟友關係。甘茨退出戰時內閣後，內塔尼亞胡的極右聯盟伙伴，包括國家安全部長本格維爾及財長斯莫特里奇呼籲成立新戰時內閣並讓他們加入。

極右官員曾籲成立新戰時內閣

本格維爾上周四曾去信內塔尼亞胡，暗批戰時內閣黑箱作業，呼籲應擴大該內閣決策班子。信中指摘「戰事8個月來都在透過不斷更改名目及定義的有限平台『秘密開展』」，一切只為獨攬決策和排除其他可能挑戰舊觀念的立場。

挪威外長：西岸巴人政府面臨倒台

另一方面，挪威外長艾德（Espen Barth Eide）周一稱，由於缺乏資金、持續發生暴力事件，以及有約50萬巴人不能在以色列工作，現控制西岸地區的巴勒斯坦自治政府向挪威政府表示，他們有可能在今夏倒台。艾德指巴人政府一旦倒台，就會出現「另一個加沙」，這對包括以色列等所有人而言都是可怕的事。

（路透社/法新社/半島電視台/耶路撒冷郵報/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）