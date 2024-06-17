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以軍加沙局部「戰術暫停」 每日停火11小時 供人道物資輸入

【明報專訊】聯合國及一些人道救援組織近期警告加沙有爆發全面饑荒危機之際，以色列國防軍周日（16日）宣布在加沙南部部分地區，每天朝8晚7實施長達11個小時的「戰術軍事活動暫停」供人道物資增加輸入加沙，直至另行通知。這是以哈自去年11月之後再有的暫停戰鬥，有望紓緩加沙巴人的困境。

以軍在伊斯蘭重要節日宰牲節當天，發聲明表示「為人道目的而實行地區戰術暫停軍事活動」，執行時間由每日早上8時至晚上7時，由加沙南部凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）口岸沿薩拉丁大道（Salah al-Din Road）及北向道路實行「戰術軍事活動暫停」，直至另行通知。據以軍聲明所附地圖，停火通道至汗尤尼斯附近的歐洲醫院為止。《以色列時報》報道，以色列國防軍表示此舉已於上周六（15日）開始。法新社駐加沙記者表示，周日上午沒有關於襲擊、炮擊或戰鬥的報道。

以單日8兵亡 強調敵對狀態未停

惟軍方強調「加沙南部沒有暫停敵對狀態」。8名以軍上周六早上5時許，就在拉法市塔爾蘇丹（Tal al-Sultan）區陣亡，是以軍一個月內最大的一次傷亡。事發點是以軍近幾星期與巴勒斯坦民兵頻頻有激烈街頭巷戰的地方。哈馬斯武裝組織表示，他們向一輛裝甲運兵車發射了一枚火箭。以軍初步調查指事關一枚路邊炸彈爆炸，觸發涉事裝甲車內爆炸物料起火爆發造成。

自5月以軍為對拉法展開軍事行動而控制了拉法口岸加沙一邊，切斷了人道物資由埃及輸入，已加劇了加沙境內的糧食短缺。

進加沙貨車量大跌 以稱無管制

聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）數據顯示，5月6日至6月6日間日均僅68輛運送人道物資的貨車入加沙，不僅達不到每天最少500輛的需求，也遠少於4月份的日均168輛。

以色列國防部轄下的領土活動協調處（COGAT）則稱並無管制貨車進入加沙。5月2日至6月13日之間有逾8600輛貨車循各口岸，日均201輛，運載救援用和商用各類物資入加沙。不過美聯社指出，這些物資絕大部分只能堆疊於加沙口岸位置，並不能運抵目的地。

聯合國表示以哈開戰逾8個月已造成加沙「災難級」飢餓。哈馬斯方面稱，加沙約有98%兒童得不到乾淨飲用水，另有約8.2萬名兒童營養不良，其中35%屬嚴重。

（法新社/路透社/衛報/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕饑荒 人道走廊 加沙 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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