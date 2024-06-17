美1/4選民「雙重厭惡」 選戰勝負關鍵

2016年，「雙重厭惡者」是特朗普勝選關鍵，但在2020年，拜登贏得了許多那些「雙重厭惡者」選民支持，成功入主白宮。

拜登籌款破紀錄 特朗普拉黑人票

拜登和特朗普在爭奪游離州的這些不抱幻想的選民中幾乎平分秋色。根據彭博社新聞與民調機構Morning Consult於5月份的民調，拜登獲得25%，特朗普獲得22%。

但對拜登和特朗普來說，最大的威脅是那些對他們失望的選民只會選擇留在家中，或者選擇像小羅拔甘迺迪之類的獨立候選人。

拜登上周五出席七國集團峰會（G7）後，不在乎時差直接飛返美國洛杉磯，與前總統奧巴馬和頂級荷李活名人出席一場星光熠熠的籌款活動，為其競選連任籌集2800萬美元（約2.2億港元），刷新民主黨政治人物單場募款紀錄。

特朗普上周六則到底特律與非裔選民會面。非裔選民在4年前大選中大多支持拜登，但在今年大選前已有大量非裔選民改變立場。特朗普表示可能任命非裔共和黨籍眾議員唐納茲（Byron Donalds）為競選搭檔。

美國有線新聞網絡（CNN）前天公布拜登和特朗普6月27日辯論的規則，說這場90分鐘辯論期間，只有發言的一方麥克風有聲音，其他麥克風保持靜音。候選人也不得帶任何道具或筆記上台，他們只會拿到1支筆、1張紙、1瓶水。

（彭博社/法新社/路透社）