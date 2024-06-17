民調：英選民棄大黨 保守黨瀕「滅絕」

3項在前晚（15日）發布的民調結果皆顯示保守黨形勢嚴峻，《泰晤士報》委託Survation做的MRP民意調查預測，工黨等反對黨將在議會中獲262席多數，而保守黨則只剩72席。Opinium為《觀察家報》做的調查顯示，工黨領先17個百分點。而Savanta為《星期日電訊報》在6月12日至6月14日做的調查顯示，施紀賢領導的工黨支持率達46%，比5天前的上一次民調上升了兩個百分點，而保守黨的支持率下降了4個百分點，降至21%。Savanta政治研究主管霍普金斯表示：「我們的研究表明，對保守黨來說，這次選舉可能毫不誇張地說是選舉滅絕。」

兩大黨面臨二戰後最低得票佔比

另外，Opinium民調預測，工黨和保守黨聯合得票佔比可能是二戰以來最低。Opinium政策與公共事務主管克勞奇表示，與2019年大選期間的趨勢大相逕庭，當時較小的政黨的選票減少。今次大選最大意外是估計兩個主要黨派都受打擊。

選舉研究員迪福德發現，根據目前的民意調查，主要政黨在得票佔比將跌至自1945年以來的最低水平。他說：「儘管人們普遍認為簡單多數制總是會將選民推向兩大黨派，但選民對主流政治的憤怒、失望和不信任感的增加，正加劇西方民主國家的這種碎片化，而英國並不能倖免。」

（路透社／觀察家報）