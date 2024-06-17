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兩年前和談破裂內幕 俄疑堅持援烏否決權

【明報專訊】烏克蘭和平峰會前夕，俄羅斯總統普京提出新停火條件，包括要求烏軍退出俄方聲稱已吞併的地區，又指俄烏曾近乎達成「雙方整體接受的協議」。《紐約時報》前日稱取得戰爭初期俄烏直接談判時的文本，顯示烏方原肯接受放棄加入北約、克里米亞維持現狀和限制烏軍武裝力量等俄方條件，惟在有關未來對烏安全擔保的部分，俄方堅持要有對其他擔保國援烏的否決權，意味着俄軍再次侵烏時可阻撓國際干預。烏方無法接受，談判終破裂。

《紐時》公開的3份2022年文件分別是（一）烏方3月17日提出的和約草案文本、（二）3月29日伊斯坦布爾「聯合公報」（未曾對外公布文本）、（三）4月15日俄方提交予普京的和約草案。

烏原肯棄入北約裁軍 美勸勿接受

報道指烏方在2月28日（俄軍侵烏4天後）開始的談判已作重大讓步，同意成為永久中立國，放棄加入北約，不准外國軍隊進駐，其後再尋求俄方接受烏方獲得國際安全擔保，意即未來如再受攻擊，締約擔保國可協防。與此同時，俄方提出連串要求，包括烏方割讓整個頓巴斯，承認克里米亞半島屬俄，以及烏軍裁減等，但美國和波蘭等質疑這如同要烏方「單方面裁軍」，勸基輔不要接受。

文件二的主要內容包括參照北約憲章第5條來制訂對烏的國際安全擔保機制，中俄都是潛在擔保國。文件三顯示雙方就部分內容達成一致，包括烏方永久中立國地位（但可加入歐盟），大部分條款「不適用於克里米亞和其他有待決定地位的烏克蘭部分」（相當於在不承認割讓主權下維持現狀）。

雙方這時仍有分歧，最爭議條款是俄方要求烏克蘭受武裝攻擊時，每個擔保國援烏的條件是「基於所有擔保國都同意的決定」，意味着俄方可否決其他擔保國援烏。一名烏方談判成員向《紐時》表示，這項改動令其「無意繼續談判」。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）

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