兩年前和談破裂內幕 俄疑堅持援烏否決權

《紐時》公開的3份2022年文件分別是（一）烏方3月17日提出的和約草案文本、（二）3月29日伊斯坦布爾「聯合公報」（未曾對外公布文本）、（三）4月15日俄方提交予普京的和約草案。

烏原肯棄入北約裁軍 美勸勿接受

報道指烏方在2月28日（俄軍侵烏4天後）開始的談判已作重大讓步，同意成為永久中立國，放棄加入北約，不准外國軍隊進駐，其後再尋求俄方接受烏方獲得國際安全擔保，意即未來如再受攻擊，締約擔保國可協防。與此同時，俄方提出連串要求，包括烏方割讓整個頓巴斯，承認克里米亞半島屬俄，以及烏軍裁減等，但美國和波蘭等質疑這如同要烏方「單方面裁軍」，勸基輔不要接受。

文件二的主要內容包括參照北約憲章第5條來制訂對烏的國際安全擔保機制，中俄都是潛在擔保國。文件三顯示雙方就部分內容達成一致，包括烏方永久中立國地位（但可加入歐盟），大部分條款「不適用於克里米亞和其他有待決定地位的烏克蘭部分」（相當於在不承認割讓主權下維持現狀）。

雙方這時仍有分歧，最爭議條款是俄方要求烏克蘭受武裝攻擊時，每個擔保國援烏的條件是「基於所有擔保國都同意的決定」，意味着俄方可否決其他擔保國援烏。一名烏方談判成員向《紐時》表示，這項改動令其「無意繼續談判」。

（紐約時報）

（俄軍侵烏）