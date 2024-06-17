烏和平峰會公報 逾10南方國沒簽署 3願景保核糧安全促換俘 鋪路與俄和談

官方昨晚公布的聯合公報，表明「俄羅斯正向烏克蘭發動的戰爭持續造成大規模人類受苦和破壞，並為世界帶來引發全球反響的風險和危機」。公報重申「致力克制威脅或使用武力針對任何國家的領土完整和政治獨立；並承認所有國家的主權、獨立和領土完整原則，包括國際承認邊界內的烏克蘭；以及和平手段解決紛爭，作為國際法原則」。

公報指簽署國同意以下3點共同願景：（1）烏克蘭核電站和設施，包括扎波羅熱核電站，必須在烏方全面主權控制，並符合國際原子能機構（IAEA）原則並接受其監管下安全運作，而任何在烏戰中威脅使用或使用核武都是不可接受。（2）為保障全球糧食安全，保障自由、完整和安全的商業船運，以及進出黑海和亞速海港口；不接受任何針對商船、民用港口及相關基建的攻擊；糧食安全絕不應被以任何形式武器化，烏克蘭農產品應獲安全和自由地供往第三國家。（3）所有戰俘都應經全面換囚獲釋。安排所有被遣送出境和非法轉移的烏克蘭兒童，以及其他遭非法拘禁的烏克蘭平民回國。

聲明國亦相信達至和平需要所有各方參與和對話，決定未來由所有各方在上述範疇採取具體步驟，並作進一步接觸。

與會的白宮國家安全顧問蘇利文上周六向記者批評俄羅斯總統普京在峰會前夕提出的新和談條件，包括要求烏軍從俄單方面通過入俄公投的烏克蘭4州撤出，形容這是「荒謬願景」，他又稱中國或是因俄羅斯「懇求」而缺席峰會，美國副總統賀錦麗則斥普京是在呼籲「投降而非談判」。法國總統馬克龍則強調，持久和平不能建立在「烏克蘭屈服之上」。

沙特拒簽 稱烏需妥協俄需參與

沙特阿拉伯稱烏方若想終結衝突需作「艱難妥協」，外交大臣費薩爾指「任何具實效的進程都需要俄羅斯參與」。

據前天公布，這次峰會有92個國家和8個組織派代表出席。奧地利總理內哈默在昨天會議結束前透露，峰會聯合公報難以達成一致共識。昨天最終有80個國家及4個組織簽署支持聯合公報，未簽署的正式與會國包括南非、印度、印尼、沙特、阿聯酋、泰國、墨西哥。巴西因以觀察員身分與會，無權簽任何協議。

烏克蘭外長庫列巴在會議結束前表示，可邀請俄羅斯參與未來同類和會。克宮則稱，普京不排除跟烏方和談，但前提是必須保證任何協商的可信度。

稱華非烏敵人 「可助我們」

烏克蘭總統澤連斯基會後表示，峰會同意由特別小組跟進工作，一旦準備好「和平行動方案」，將推進召開第二次峰會，但他批評俄羅斯及其領袖「並不希望和平，也未準備好討論公正的和平」，指若然俄從烏領土撤軍，「明天」便可跟其和談。澤連斯基又稱，中國應就北京提出的「政治解決烏克蘭危機」倡議直接跟烏方溝通，而不是只經媒體傳播。另外，他指雖然中俄關係緊密，但中國並非烏克蘭的敵人，「中國可幫助我們」。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）