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烏和平峰會揭幕 澤連斯基：普京令人聯想希特勒

【明報專訊】一連兩天的烏克蘭和平峰會昨日在瑞士中部盧塞恩（又譯琉森）揭幕，烏克蘭總統澤連斯基昨稱希望能盡快建立「公正的和平」，表明會在得到國際社會同意後向俄方展示和平提案。俄羅斯這次未獲邀請，總統普京在和平峰會舉行前一日提出停火條件新方案，包括要求烏方交出俄方想要領土，澤連斯基斥這項「最後通牒」令人聯想起納粹德國領袖希特勒。西方領袖也紛紛批評俄方提案。

澤連斯基在峰會開始時表示，相信將在峰會見證創造歷史，並願盡快建立公正的和平。他強調峰會上達成的一切，都將成為締造和平進程的一部分，「我們成功讓世界重新認識到，共同努力可制止戰爭及建立公正和平的理念」。

這次峰會最終有92個國家及8個國際組織的代表參與，但整體上被認為受到烏方想要拉攏的「全球南方」冷待，中國表明俄羅斯未獲邀故難以加入，其他國家也沒有派高級官員出席，例如沙特阿拉伯由外相做代表。至於對俄關係歷史悠久的印度，雖有總理莫迪事前在七國集團（G7）峰會場邊跟澤連斯基會面，但最終只派出外交部西方事務秘書卡浦爾率團出席——他在俄軍侵烏之際擔任駐俄大使，至今年4月回調新德里。

東道主瑞士尋求降低外界對是次峰會的期望，聯邦主席阿姆赫德稱盼能激發公正和持久和平的進程，朝這方向採取具體步驟，「我們可以為交戰方直接談判奠定基礎——這就是我們在這裏的目的」。她預計類似峰會未來終會邀俄方參與。

烏國軍民不敢期望太大

烏國軍民亦不敢對峰會有太大期望。有坦克部隊指揮官雖盼峰會能為未來帶來改變，但經驗顯示難有成果。基輔平民維多利亞表示，她對戰爭已感筋疲力竭，確想峰會有助終戰，但身為現實主義者，自己不會有太高期望。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄軍侵烏 澤連斯基 普京 烏克蘭 俄羅斯

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