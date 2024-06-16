美俄核潛艇加艦同現古巴 哈瓦那不滿美方不請自來

加拿大皇家海軍在社交平台Facebook上發表聲明說，巡邏艦「瑪格麗特．布魯克」號（HMCS Margaret Brooke）「在加勒比海盆地進行了一次成功的部署」，之後前往古巴，並從上周五到周一（14至17日）到訪首都哈瓦那一座港口，「以表彰加拿大與古巴之間長期的雙邊關係」，並稱與美俄艦艇身處當地無關。

加國稱到訪與美俄艦艇無關

美國國防部上周四稱，美國一艘核動力潛艇已抵達古巴。美軍南方司令部表示，快速攻擊潛艇「海倫娜」號（USS Helena）前往古巴的美國關塔那麼灣（Guantanamo Bay）基地，作為早已安排的例行港口造訪其中一環。不過，古巴外交部對「海倫娜」號前往古巴感到不滿，副外長德科西奥（Carlos Fernández de Cossío）說：「海軍造訪某國一般是在收到邀請才進行，但今次並不是。明顯地我們不想見到我國境內有一艘來自官方和實際上維持對古巴採取敵對政策強權（的潛艇）。」

俄羅斯核動力潛艇「喀山」號（Kazan）等4艘艦艇上周二抵達哈瓦那，古巴強調潛艇未有攜帶核武。古巴距離美國佛羅里達州僅約145公里，美軍表示有持續關注俄方船艦的一舉一動，指其暫未構成直接威脅。冷戰時期，蘇聯曾秘密在古巴部署核彈基地，引發了1962年古巴導彈危機，美蘇幾乎爆發戰爭。

（路透社/法新社）