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胡塞襲希臘運煤船 貨輪損毁1人失蹤

【明報專訊】希臘運煤船「導師」（MV Tutor）號上周三（12日）在紅海遭也門胡塞武裝攻擊後損毁入水，1人下落不明，餘下21名船員前晚獲救。

「導師」號失去動力 紅海漂浮

涉事貨輪懸掛利比里亞國旗，為希臘船公司Evalend Shipping所有。該船當日運送8萬噸煤航經也門港口荷台達（Hodeidah）對開海域時，遭胡塞武裝發射導彈襲擊，貨輪嚴重入水及機房損毁，失去動力。派駐紅海的國際聯合部隊出動拯救，上周五晚救起21名船員，但事發時估計身處機房的1人依然失蹤。「導師」號暫時在紅海漂浮，但暫時未有沉沒迹象。

與伊朗關係密切的胡塞武裝為展示與加沙巴勒斯坦人同仇敵愾，自去年11月以來頻頻對紅海、亞丁灣一帶船舶發動無人機和導彈攻擊，至今導致一船沉沒，一船被挾持，迄今3人罹難。除了「導師」號，胡塞武裝過去一周也在周邊海域襲擊至少3艘船舶，其中兩艘受損，英國海事安全機構Ambrey形容是施襲效果大增。

國際乾散貨船東協會（INTERCARGO）呼籲各國維護紅海海事安全，促請涉事各方停止襲擊危害無辜海員。

美軍表示上周五在紅海摧毁了屬於胡塞的兩架無人船和一架無人機，並在也門境內胡塞控制範圍摧毁7套用於瞄準目標船舶、「獲伊朗支持」的雷達系統。

（路透社/衛報）

相關字詞﹕紅海 也門 以巴衝突 貨輪 紅海危機 胡塞武裝 以色列-哈馬斯戰爭

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