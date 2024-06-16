法左派「合體」協調國會選舉候選人

4黨表明推翻移民政策續撐烏

新人民陣線的主要成員包括法國社會黨（PS）、「不屈法國」聯盟（LFI）、生態主義者黨（LE，前身為歐洲生態—綠黨）及「民主共和左翼」（GDR；成員包括法國共產黨），以上4黨在發表聯合宣言時表明，一旦勝選將推翻馬克龍政府備受爭議的移民和退休金政策，但是仍會繼續支持烏克蘭，並應對氣候挑戰，卻未有表態會否推進翻新核電站。

在上一屆國會577個議席中，馬克龍的中間派聯盟議席最多但未過半，選後有可能失去一半原有議席，現有88席的國民聯盟有可能議席加倍。新人民陣線的成員政黨原佔151席，最新民調顯示其支持度低於三成，但預料議席數量足以阻止中間派聯盟或國民聯盟贏得穩定多數組閣。

生態主義者黨領袖通德利耶聲言未來總理人選不出其陣營或極右派，而此前領導法國中左派聯盟出戰歐洲議會選舉的格魯克斯曼強調「不能把法國拱手讓予（創立和領導國民聯盟的）勒龐家族」。新人民陣線仍未決定聯盟領袖或總理候選人，惟格魯克斯曼指已排除極左不屈法國領袖梅朗雄。

另一方面，國民聯盟黨魁馬林勒龐同日在北部拉票時，稱該黨「正邁向勝利」，將組建「國民團結政府」，「令法國跳出刻板框架」。

（法新社/衛報）