G7公報：求穩定對華關係憂港狀况

關切對華全面非市場政策行為

公報有關印太地區的內容包括稱「尋求建設性和穩定的對華關係，承認以直接兼坦誠接觸表達關切和管控分歧的重要性」，同時指出為應對全球挑戰有必要跟中國合作，持續就有共同利益的領域接觸，呼籲中方加強就國際和平與安全、應對氣候危機等全球議題上跟G7合作。公報又承認中國對全球貿易的重要性，G7致力推進自由和公平貿易、公平競爭環境和平衡經濟關係，但強調「並非試圖傷害或阻撓中國經濟發展」，指經濟處於增長的中國如按國際規則和規範行事，必然合乎全球利益。惟G7對中方的全面非市場政策和行為表達關切。

公報重申維持台海和平與穩定對國際安全和繁榮不可或缺，而G7成員國對台海問題的基本立場未變，包括既有的「一中政策」，呼籲和平解決兩岸議題。公報又指嚴重關切東海和南海局勢，重申強烈反對任何武力改變現狀的單方面企圖，包括持續反對中方在在南海「危險使用」海警和海上民兵，以及「反覆妨礙公海自由航行」，並對中方增加使用危機手段和水炮對付菲方船舶表達嚴重關切，重申G7主張中方在南海的廣泛領土主權和資源聲索「沒有法律根據」。

G7成員國又表示就中國對俄羅斯的支持表達深切關注，呼籲中方停止運送助長俄羅斯國防產業的軍民兩用物料，以及施壓俄方停止侵烏。

在中國人權方面，除了西藏和新疆等地的所謂「強迫勞動」情况屬主要關切外，G7同時對北京「打壓香港（高度）自治、獨立機構制度和公民社會，以及持續侵蝕自由和權利」感到憂慮，例子包括《基本法》23條立法對「煽動」、「國家機密」，以及跟外國實體的條文「定義空泛模糊」。G7對利用這些法律迫使香港及海外異見噤聲——包括政治檢控——表達關切，指以上發展會令在港生活、工作和營商「變得更困難」。

（G7網站）